Micron Technology wird seine Ergebnisse für das dritte Quartal am Mittwoch nach Börsenschluss vorlegen. Analysten rechnen mit einer deutlichen Kursbewegung der Aktie des Chipherstellers.Die Optionspreise deuten darauf hin, dass Trader in den zwei Tagen nach Veröffentlichung des Berichts eine Kursbewegung von rund 8 Prozent - also nahezu 10?US-Dollar - in beide Richtungen erwarten. Im positiven Fall würde der Aktienkurs auf etwa 138?US-Dollar steigen, im negativen Fall auf 118?US-Dollar fallen. Im März verlor die Aktie 8 Prozent, nachdem Micron eine Bruttomargen-Prognose veröffentlicht hatte, die ein Analyst als ein "Haar in der Suppe" inmitten ansonsten starker Ergebnisse bezeichnete. …