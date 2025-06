DJ ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

DIW-Konjunkturbarometer steigt im Juni

Das Konjunkturbarometer des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin) steigt im Juni auf 94,2 Punkte und damit auf den höchsten Stand seit gut zwei Jahren. Nachdem es im April, vermutlich angesichts der Zollandrohungen aus den USA, noch einen deutlichen Rücksetzer gab, geht es damit den zweiten Monat in Folge stark nach oben. Die neutrale 100-Punkte-Marke des Barometers, die ein durchschnittliches Wachstum der deutschen Wirtschaft anzeigt, rückt in Sichtweite.

Trump: Waffenruhe mit Iran könnte Weg für Gaza-Abkommen ebnen

Der Waffenstillstand zwischen Israel und dem Iran könnte den Weg für eine Verbesserung der Lage in Gaza ebnen, sagte US-Präsident Donald Trump. "Ich denke, dass in Gaza große Fortschritte erzielt werden", sagte Trump zu Reportern. "Aufgrund dieses Angriffs, den wir [auf den Iran] durchgeführt haben, denke ich, dass wir einige sehr gute Nachrichten haben werden." Trump sagte, er sei kürzlich von Steve Witkoff, seinem Nahost-Beauftragten, über neue Entwicklungen in der Region informiert worden. "Er hat mir gesagt, dass Gaza sehr nah ist", sagte Trump.

Trump: Iran sollte nuklearen Fähigkeiten nicht wieder aufbauen

US-Präsident Donald Trump sagte beim Nato-Gipfel in Den Haag, dass der Iran nach den US-Angriffen auf seine Anlagen nicht versuchen sollte, sein Atomprogramm wieder aufzunehmen. "Das Letzte, was sie tun sollten, ist, irgendetwas anzureichern", sagte Trump zu Reportern. Auf die Frage, ob die USA den Iran erneut angreifen würden, wenn er seine nuklearen Kapazitäten wieder aufbaut, antwortete Trump mit "sicher".

Hegseth: Ermittlungen wegen Informationsleck laufen

US-Verteidigungsminister Pete Hegseth hat in Den Haag erklärt, dass das Federal Bureau of Investigation (FBI) Ermittlungen aufgenommen habe, um zu klären, wie eine vorläufige Geheimdienstbewertung über die US-Militärschläge im Iran an die Öffentlichkeit gelangt ist. "Wir führen derzeit gemeinsam mit dem FBI eine Untersuchung wegen Informationslecks durch, da diese Informationen für interne Zwecke bestimmt sind", sagte Hegseth zu Reportern bei der Nato. Der vorläufige Bericht kam zu dem Ergebnis, dass die Angriffe des US-Militärs auf drei iranische Nuklearanlagen die nuklearen Ambitionen Teherans nur um einige Monate zurückgeworfen haben.

Irans Parlament will Zusammenarbeit mit IAEA aussetzen

Iranische Abgeordnete haben den Entwurf eines Gesetzes zur Aussetzung der Zusammenarbeit mit der International Atomic Energy Agency (IAEA) der Vereinten Nationen gebilligt, berichtete der staatliche iranische Sender IRIB. Demnach stimmten 221 der 223 anwesenden Abgeordneten dafür. Der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde, Rafael Mariano Grossi, hatte erklärt, er habe einen Brief an den iranischen Außenminister Abbas Araghchi geschrieben, in dem er ein Treffen vorschlug und um die Wiederaufnahme der Überprüfungsarbeit der Behörde bat.

Taiwan setzt Huawei auf schwarze Liste - China kündigt Reaktion an

Peking will mit "energischen Maßnahmen" darauf reagieren, dass Taiwan mehrere chinesische Unternehmen, darunter Huawei und SMIC, auf eine Exportkontrollliste gesetzt hat, wodurch deren Zugang zu fortschrittlicher Technologie eingeschränkt werden soll. Der Sprecher des Büros für Taiwan-Angelegenheiten, Zhu Fenglian, sagte, dass eine "technologische Blockade das Tempo der wissenschaftlichen und technologischen Innovation in Festlandchina nicht aufhalten kann" und taiwanischen Unternehmen nur schaden würde.

US/MBA Market Index Woche per 20. Juni +1,1% auf 250,8 (Vorwoche: 248,1)

US/MBA Purchase Index Woche per 20. Juni -0,4% auf 165,2 (Vorwoche: 165,8)

US/MBA Refinance Index Woche per 20. Juni +3,0% auf 713,4 (Vorwoche: 692,4)

