Die Wall Street setzte ihre Erholung gestern weiter fort. Alle Indizes konnten zwischen einem und zwei Prozent zulegen. Der S&P500 steht kurz einem neuen Allzeithoch, der NASDAQ100 hat es gestern schon markiert. Das Verhältnis von Gewinnern zu Verlieren war in allen Segmenten sehr deutlich positiv. Im NASDAQ100 etwa standen sich 85 Gewinner und 15 Verlierer gegenüber. Die Marktbreite stimmt also, im Gegensatz zu vergangenen Zeiten. Trotzdem schauen immer mehr Sparplan-Inhaber etwas enttäuscht auf den MSCI World, wenn sie ihn im Depot haben - Warum?Der beliebte Weltindex war 15 Jahre ein echtes Zugpferd, doch die Zeiten sind vorbei. Zwei Gründe sind dafür verantwortlich: Die magischen Sieben sind vom Beschleuniger zum Bremsklotz mutiert, insbesondere weil der Dollar schwächelt. Die hohe Gewichtung dieser Aktien in vielen Welt Indizes drückt auf die Performance. Wir werden uns mit dem Thema noch intensiver auseinandersetzen, weil es so viele Sparplaninhaber betrifft und deshalb von so hoher Relevanz ist.Das war ein Auszug aus dem Bernecker Börsenkompass. Mehr davon finden Siewieder beenden. Wir sind überzeugt, dass Sie bleiben werden. Probieren Sie es kostenlos aus!