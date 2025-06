Heilbronn (ots) -Ohne Wasser kein Leben - ein Garten, der regelmäßig und gut bewässert wird, dankt dieses mit leuchtenden, gesunden Farben, einem optimalen Wuchs und einem sattgrünen Rasenteppich.Zum Transport der Nährstoffe, zur Kühlung der Blätter und zur Verringerung der Transpiration im Sommer benötigen Pflanzen ausreichend Wasser. Wie oft und wieviel gegossen werden muss, hängt von vielen Faktoren wie auch Klima und Boden ab. Kübelpflanzen müssen je nach Witterung sogar zweimal täglich gegossen werden.Der Garten sollte bevorzugt in den Morgen- oder Abendstunden gegossen werden.Am besten verwendet man Regenwasser, da dieses im Gegensatz zu Leitungswasser besonders weich und somit ideal für die Pflanzen ist. Zudem spart es Kosten und schont die Umwelt. Zum Sammeln bieten sich Regentonnen und Zisternen an.Pflanzen-Kölle bietet eine große Auswahl verschiedenster Bewässerungssysteme an, von der Gießkanne über den Gartenschlauch, bis hin zu Sprinkleranlagen und Impulsregnern. So findet man ganz einfach die optimale Versorgung für die entsprechenden Bedürfnisse.Ob Bewässerungskugeln zur Versorgung während einer Wochenendreise, Systeme mit Zeitschaltuhr für die optimale Gieß-Zeit in den frühen Morgenstunden, Sprinkleranlagen zur Bewässerung großer Flächen wie zum Beispiel des Rasens oder Tipps zur Bewässerung einzelner Pflanzen über mehrere Tage, Pflanzen-Kölle steht den Kunden mit Rat und Tat zur Seite!Nachfolgend ein paar Tipps für die Gartenpflanzen während der Abwesenheit im Urlaub:1. Standort anpassen - raus aus der SonneTöpfe und Balkonkästen, die man bewegen kann, sollten während des Urlaubes aus der Sonne genommen werden. Durch den veränderten Standort kann der Wasserbedarf so deutlich reduziert werden, sonnenliebende Kübel- und Balkonpflanzen tolerieren 2 bis 3 Wochen an einem hellen, sonnenabgewandten Platz. Die Blühfreudigkeit wird durch den veränderten Standort zwar etwas gehemmt, nach dem Urlaub bilden sich jedoch wieder viele Blüten an sonniger Stelle.2. Verdunstung reduzierenNeben dem veränderten Standort kann die Erde der Garten- und Balkonpflanzen abgedeckt werden, um die Verdunstung zu reduzieren. Folgende Materialien eignen sich gut zum Abdecken: Blähton, feiner Kies, feiner Rindenmulch, Kokosfaserscheiben, Sphagnum-Moos. Wichtig ist, dass die Materialien atmungsaktiv sind und nach dem Urlaub wieder entfernt werden. Das Abdecken verringert die Verdunstung und kann so vor allem Kübel- und Balkonpflanzen dabei helfen, in der Urlaubszeit Wasser zu sparen.3. Pflanzen vor dem Urlaub zurückschneidenBei krautigen Pflanzen wie Minze (https://www.pflanzen-koelle.de/ratgeber/pflanzen-a-z/wie-pflege-ich-meine-minze-richtig/), Salbei (https://www.pflanzen-koelle.de/ratgeber/pflanzen-a-z/wie-pflege-ich-meinen-salbei-richtig/) oder Stauden (https://www.pflanzen-koelle.de/pflanzen/gartenpflanzen/stauden/) kann vor dem Urlaub ein Rückschnitt durchgeführt werden, um die Blattmasse zu verringern. Durch den leichten Pflegeschnitt werden die Verdunstung und der Wasserbedarf reduziert. Nicht zu empfehlen ist der Rückschnitt bei Kübel- oder Balkonpflanzen.4. Bewässerungssäcke als Lösung für Bäume oder SträucherVor allem Bäume, die noch nicht lange gepflanzt sind, müssen in heißen Phasen bewässert werden. Der Bewässerungssack hat je nach Größe ein Fassungsvolumen von 50 bis 100 Litern, er wird um den Stamm gelegt und mit einem Reißverschluss verschlossen. Anschließend wird er mit Wasser befüllt. Durch die Perforierung im Boden wird das Wasser langsam an den Boden abgegeben. So werden durch diese Art der Tröpfchen-Bewässerung Bäume und Sträucher wassersparend während des Urlaubes bewässert.Das Wasser sickert direkt an die Wurzeln und kann so die Pflanzen sorgfältig versorgen.5. Gießen vor der AbreiseVor der Abfahrt in den Urlaub nochmals alle Garten- und Balkonpflanzen gründlich wässern. Vor allem Gehölze und Stauden, die noch nicht so lange im Garten stehen, sollten durchdringend gewässert werden. Ratsam ist auch, den Rasen vor dem Urlaub sorgfältig zu pflegen. Beim Rasenmähen vor dem Urlaub ist es wichtig zu wissen, ob während der Abwesenheit Niederschlag fällt oder ob jemand den Rasen wässert. Findet beides nicht statt, empfiehlt es sich, die Schnitthöhe bei der letzten Mahd zu vergrößern.Weitere Informationen zu diesem und vielen anderen Themen findet man auch unter www.pflanzen-koelle.dePressekontakt:Anja AdamPresse-und ÖffentlichkeitsarbeitPflanzen-Kölle Gartencenter GmbH & Co. KGe: Anja.Adam@pflanzen-koelle.deOriginal-Content von: Pflanzen-Kölle Gartencenter GmbH & Co.KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179355/6062964