Andernach/Montreal (ots) -LTS LOHMANN Therapie-Systeme AG (LTS), ein führendes Pharma-Technologieunternehmen, und Nualtis (ehemals IntelGenx Corp.), ein Innovator im Bereich von oralen Wirkstofffilmen (OTF), gaben heute ihre strategische Zusammenarbeit bekannt. Im Rahmen der Partnerschaft bündeln LTS und Nualtis ihre Stärken, um Kunden weltweit robuste, qualitativ hochwertige und wirtschaftlich skalierbare Fertigungskapazitäten im industriellen Maßstab bereitzustellen. Nualtis profitiert dabei von der globalen Expertise von LTS in den Bereichen Technologietransfer, Scale-up und Produktion - eine zentrale Grundlage, um die innovativen OTF-Produkte erfolgreich zur Marktreife zu führen und international auszurollen. Gemeinsam verfolgen beide Unternehmen das Ziel, moderne OTF-Therapien zu entwickeln, die die Behandlungsergebnisse deutlich verbessern und zentrale Herausforderungen im Gesundheitswesen gezielt adressieren.Nualtis überzeugt mit kontinuierlichem Fortschritt in der Entwicklung innovativer OTF-Technologien. Mit einer wachsenden Pipeline vielversprechender OTF-Programme schafft die strategische Zusammenarbeit mit LTS nun die Grundlage für eine effiziente Skalierung. Gleichzeitig profitieren Partner von erhöhter Flexibilität und Versorgungssicherheit entlang der Lieferkette. Diese Partnerschaft stellt einen bedeutenden Meilenstein dar und bietet Nualtis eine herausragende Chance, seine Position als führender Anbieter im globalen OTF-Markt weiter auszubaueAls weltweit führender Anbieter in der Entwicklung und Herstellung oraler Wirkstofffilmen baut LTS seine Rolle als spezialisierte Plattformanbieter weiter aus. Durch die Kombination aus tiefgreifender technologischer Expertise und einem klaren Fokus auf Partnerschaft liefert LTS messbare Mehrwerte für seine Kunden und deren Patienten. Mit gezielten Investitionen in fortschrittliche F&E-Ressourcen sowie den kontinuierlichen Ausbau seiner Produktionskapazitäten unterstreicht LTS sein Engagement, die Grenzen der OTF-Technologie weiter zu verschieben - und dadurch aktiv zur Weiterentwicklung moderner Gesundheitslösungen beizutragen."Die Kombination aus der herausragenden OTF-Formulierungsplattform von Nualtis und den hochmodernen Fertigungskapazitäten von LTS ermöglicht es uns, unsere gemeinsame Vision zu realisieren - nämlich patientenzentrierte, therapeutische Lösungen schneller und effizienter für unsere Pharma-Partner bereitzustellen", erklärt Bas van Buijtenen, CEO von LTS. "Diese Zusammenarbeit eröffnet LTS eine spannende Chance, unsere Mission "We CARE. We CREATE. We DELIVER." auf ein breiteres Spektrum an Wirkstoffen und Therapieansätzen auszudehnen.""Nualtis tritt in eine neue Wachstumsphase ein, und diese Zusammenarbeit stellt sicher, dass wir bereit sind", sagte Dr. Michael Raven, CEO von Nualtis. "Die Zusammenarbeit mit LTS ermöglicht es uns, unsere internen Fertigungskapazitäten zu ergänzen und unseren Partnern das Vertrauen zu geben, dass wir sie von der frühen Entwicklung bis zur vollständigen Kommerzialisierung unterstützen können."Nualtis und LTS werden ihre Kunden partnerschaftlich durch alle Phasen der Arzneimittelentwicklung und -kommerzialisierung begleiten - mit einem klaren Fokus auf die Verbindung von Innovationskraft und operativer Exzellenz. Beide Unternehmen eint das Ziel, hochwertige, zuverlässige und skalierbare OTF-Lösungen bereitzustellen, die die Therapiewirkung über ein breites Spektrum medizinischer Indikationen hinweg nachhaltig verbessern.Über LTS Lohmann Therapie-Systeme AGWe CARE. We CREATE. We DELIVER. Das ist die Philosophie der LTS LOHMANN Therapie-Systeme AG. Als zuverlässiger Technologiepartner für die pharmazeutische Industrie entwickeln und produzieren wir innovative Applikationssysteme für Arzneimittel wie Transdermale Therapeutische Systeme ("TTS"), Orale Wirkstofffilme ("OTF"), Micro Array Patches ("MAP") sowie Wearable Injection Devices ("OBDS") für große Bio-/Pharma-, Generika- und Consumer Health-Unternehmen. Das kommerzielle Angebot von LTS umfasst mehr als 20 vermarktete Produkte und eine breit gefächerte Pipeline von mehr als 40 Entwicklungsprojekten, die auf verschiedene medizinische Therapieansätze abzielen. Die Innovationspipeline der LTS enthält sowohl von Partnern finanzierte als auch eigene, von LTS finanzierte Projekte. Die LTS behauptet ihre führende Position durch die kontinuierliche Weiterentwicklung ihrer TTS- und OTF-Kerntechnologien sowie durch die Entwicklung neuer Technologien zur Verabreichung von Medikamenten, einschließlich MAPs für die transdermale Verabreichung von biologischen Wirkstoffen, großen Molekülen und Vakzinen. Mit seiner SorrelTM-Wearable-Drug-Delivery-Plattform bietet LTS patientenfreundliche Lösungen für die Verabreichung komplexer Medikamente zu Hause. LTS wurde 1984 gegründet und ist heute an vier Standorten tätig: in Andernach, Deutschland, West Caldwell und St. Paul, USA, sowie in Netanya, Israel. Außerdem unterhält die LTS eine Repräsentanz in Shanghai, China.Über NualtisNualtis ist ein spezialisiertes Pharmaunternehmen, das innovative Technologien zur Arzneimittelverabreichung entwickelt - mit besonderem Fokus auf orale Wirkstofffilme (OTF, Oral Thin Films). Die überlegenen Filmtechnologien von Nualtis, darunter VersaFilm®, DisinteQ, VetaFilm® sowie das transdermale System VevaDerm, ermöglichen die nächste Generation pharmazeutischer Produkte, die bisher unzureichend versorgte medizinische Bedürfnisse adressieren. Die innovative Produktpipeline von Nualtis bietet Patienten und Ärzten deutliche Vorteile in zahlreichen therapeutischen Anwendungsbereichen. Aufbauend auf über einem Jahrzehnt Erfahrung in Formulierung und Produktion unterstützt Nualtis seine pharmazeutischen Partner dabei, Produktlebenszyklen zu verlängern und Entwicklungszeiten zu verkürzen.Mit Hauptsitz in Montréal betreibt Nualtis eine vollständig integrierte Plattform - inklusive Forschung und Entwicklung, analytischer Dienstleistungen, regulatorischer Unterstützung sowie skalierbarer Produktion vom Labor bis zur Markteinführung. Im Zentrum der Unternehmensphilosophie stehen Patientenorientierung und operative Exzellenz. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:LTS Lohmann Therapie-Systeme AGDr Iris Schnitzler: iris.schnitzler@ltslohmann.com;https://www.ltslohmann.comNualtisTommy Kenny: tommy@nualtis.comwww.nualtis.com