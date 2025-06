München (ots) -Vor 18 Jahren gründete Dominik Grotowski Join The Crew (https://join-the-crew.com/de/), eine der größten Reise-Communitys im deutschsprachigen Raum. Heute erfüllt er die Bedürfnisse von Solo-Travelern und naturverbundenen Menschen so gut wie nie zuvor. Der Anbieter für Gruppenreisen bringt 20- bis 39-Jährige wieder in die Gemeinschaft und ermöglicht unvergessliche Reiseabenteuer.Junge Menschen fühlen sich oft einsam - so das Ergebnis aktueller Studien. In sozialen Medien versuchen sie neue Kontakte zu knüpfen und zu pflegen. Doch Forscher warnen vor emotionaler Vereinsamung im Netz. Nähe, Vertrauen und soziale Bindungen können nur durch persönliche Begegnungen entstehen. An dieser Stelle setzt das Konzept von Join The Crew (JTC) an, das Wege aus der Einsamkeit mit unvergesslichen Reise-Abenteuern verbindet.Offene und abenteuerlustige Menschen zusammenbringen, Wertschätzung füreinander und für die Natur, kombiniert mit neuen Erfahrungen - so lautet die Mission von JTC. Mit seinem Angebot traf Dominik Grotowski schon bei der Gründung einen Nerv. Damals war Grotowski auf der Suche nach Mitseglern. Aus dem Wunsch, mit einer Gruppe segeln gehen zu wollen, hat sich das Unternehmen mit inzwischen über 60 Reisezielen für Segel- und Outdoor-Reisen für 20- bis 39-Jährige als Pionier unter den Reiseanbietern etabliert. Ob eine Trekking-Tour in Nepal, Skifahren in den Alpen oder Surfen in Marokko: Für jeden Geschmack, in der Natur gemeinsam aktiv zu sein, ist etwas dabei.Solo-Traveler als Teil einer inspirierenden CommunityAlleine reisen kann einsam und herausfordernd sein. Eine Reise-Community ist eine Lösung für genau diese Probleme. Wer mit JTC verreist, trifft auf neugierige Menschen, die ihre Urlaubserlebnisse miteinander teilen wollen. Bei Community-Events wie der "After-Season-Party" oder "Meetups" treffen sich viele Crews wieder oder lernen neue Leute kennen. Oft entstehen feste Freundschaften. Auch Hochzeiten und Nachwuchs hat es innerhalb der Community schon gegeben. "Join The Crew hat mein Leben verändert." Diesen Satz bekommt Grotowski immer wieder zu hören. "Mit uns finden viele den Weg aus der Einsamkeit. Sie fühlen sich in unserer Community verstanden. Sie teilen ein ähnliches Mindset und einen ähnlichen Lifestyle. Das verbindet - egal, welche Berufsqualifikation man hat oder woher man kommt", so Grotowski. Das wissen auch die Skipper und Guides zu schätzen. Sie sind zwar für den reibungslosen Ablauf der Reise zuständig, verstehen sich aber als fester Bestandteil der Gruppe.Reise-Communitys: Ein Urlaubstrend mit ZukunftDie Reisen bei JTC sind in verschiedene Tourarten unterteilt. Die Segelreisen überzeugen mit einer aktiven Gemeinschaft an Bord: Crews hissen gemeinsam die Segel, kochen zusammen in der Bordküche und genießen einen Sundowner in einer abgelegenen Bucht. JTC hat das größte Angebot von Segeltouren im deutschsprachigen Raum. Besonders beliebt sind Segelreisen in Griechenland. Die Segelreviere locken mit gutem Wind, kristallklarem Wasser, legendären Bars und kulinarischen Highlights.Wer lieber das Abenteuer an Land sucht, findet in dem vielfältigen Angebot jede Menge Möglichkeiten, mit neuen Freunden die Welt zu entdecken. Die Touren, Destinationen und Unterkünfte sind sorgfältig gewählt. Ob bei einem Roadtrip in Tansania, einer Trekking-Tour durch die Albanischen Alpen oder auf Expedition im Himalaya-Gebirge: Die gemeinsamen Erlebnisse schweißen die Gruppe aus Fremden in kürzester Zeit zu einer eingeschworenen Crew zusammen, an die sie sich lange erinnern werden.Pressekontakt:Kathrin Osterheiderpresse@join-the-crew.comwww.join-the-crew.comOriginal-Content von: Join The Crew, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/110281/6063024