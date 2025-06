Zyrardów (ots) -Plasmabehandlungen gelten als Meilenstein in der ästhetischen Medizin - bislang jedoch oft mit Nebenwirkungen und nur in Studios verfügbar. Die Pluna Air Plasma Skin Solution ändert das: Sie bringt die sichere, schmerzfreie Kaltplasmatechnologie erstmals in den privaten Gebrauch - ganz ohne schädliches Ozon. Entwickelt vom Pionier Prof. Gyoo Cheon Kim und vertrieben von der Medico Beautiful Technology GmbH, markiert Pluna eine neue Ära der effektiven Hautpflege. Was das Gerät auszeichnet und wie vielseitig seine Einsatzmöglichkeiten sind, erfahren Sie hier!Plasmabehandlungen gelten als echte Innovation in der medizinischen und ästhetischen Hautbehandlung - insbesondere gegen Falten, Narben und bei der Wundheilung. Doch trotz beeindruckender Erfolge und wachsender Beliebtheit waren sie bisher mit Nachteilen verbunden: Nebenwirkungen und die Freisetzung schädlichen Ozons trübten die Freude. Eine bahnbrechende Weiterentwicklung stellt nun die Kaltplasmatechnologie dar. Sie arbeitet völlig schmerzfrei, ist deutlich hautverträglicher und absolut sicher - allerdings waren entsprechende Geräte bislang Kliniken und größeren Kosmetikstudios vorbehalten. Das soll sich nun ändern: Mit der Pluna Air Plasma Skin Solution hat die Medico Beautiful Technology GmbH ein Gerät auf den Markt gebracht, das die Lücke schließt."Als weltweit erstes Heimgerät zur Hautpflege mit kalter Plasmatechnologie und Ozonentfernung ermöglicht Pluna es, professionelle Hautbehandlungen bequem zuhause zu erleben", verrät Agnieszka Koziol, die die Medico Beautiful Technology GmbH gemeinsam mit ihrer Geschäftspartnerin Emilia Loga gegründet hat - mit Spezialisierung auf innovative Technologien, insbesondere die kalte Plasmatechnologie. Neben zukunftsweisenden Lösungen für Hautregeneration, Behandlung von Pigmentflecken und Anti-Aging zählen auch umfassende Schulungen und eine intensive Unterstützung der Kunden zum Angebot des führenden Unternehmens der Ästhetikbranche. Mit Pluna bringt die Medico Beautiful Technology GmbH ein Plasmagerät für den Privatgebrauch nach Europa, das die Haut sterilisiert, Bakterien eliminiert und die Regeneration unterstützt. Entwickelt wurde es von Prof. Gyoo Cheon Kim - dem Pionier der Plasmamedizin.Professionelle Hautpflege für zuhause: Wie die Medico Beautiful Technology GmbH neue Maßstäbe setztDie Pluna Air Plasma Skin Solution für den Hausgebrauch ist vielseitig einsetzbar: Neben der Hautsterilisation durch effektive Entfernung hautschädlicher Bakterien, die Hautprobleme verursachen, trägt die Anwendung außerdem zu einer verbesserten Aufnahme von Wirkstoffen in tiefere Hautschichten bei. Durch Aktivierung der Kollagenproduktion und Förderung des Zellwachstums bewirkt die Nutzung des Hautpflegegeräts darüber hinaus eine schnelle und effektive Hautregeneration. Die Reduktion von Entzündungen und die Beschleunigung von Heilungsprozessen sind weitere Vorteile von Pluna."Sichtbare Ergebnisse lassen nicht lange auf sich warten: Bereits nach kurzer Anwendung ist eine deutliche Verbesserung des Hautzustands erkennbar", verrät Agnieszka Koziol von der Medico Beautiful Technology GmbH. Dank komfortabler und intuitiver Bedienung ist das innovative Gerät ideal für die professionelle Hautpflege zuhause geeignet. Während die Pluna Air Plasma Skin Solution mit ihren vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten funktionaler ist als die meisten Heimgeräte, überzeugt sie auch durch ihr attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis: Die Ergebnisse sind mit Profi-Geräten aus dem Premium-Bereich vergleichbar, doch die Kosten fallen deutlich geringer aus.Medizinisches Kaltplasma für zuhause: Pluna ist das sicherste Plasmagerät der WeltAnders als andere Technologien setzt Pluna bei der Anwendung kein schädliches Ozon frei. "Pluna gehört zu den wenigen Geräten auf dem Markt, die nicht nur Ozon, sondern auch Stickoxide eliminieren, was maximale Sicherheit - sowohl zuhause als auch in Kosmetikkliniken - gewährleistet", erklärt Emilia Loga. Mit seinem fortschrittlichen Filtersystem zählt das von der Feagle Company produzierte Gerät sogar zu den sichersten Plasmageräten auf dem Markt. Denn als weltweit einziges Unternehmen verfügt Feagle über eine Technologie, mit der kaltes Plasma in medizinischer Qualität und ohne schädliche Nebenwirkungen produziert werden kann.Entwickelt wurde die Pluna Air Plasma Skin Solution von dem Wissenschaftler, Visionär und Wegbereiter Prof. Gyoo Cheon Kim, der als einer der ersten Forscher die Plasmatechnologie in Südkorea etablierte. Als Professor für Anatomie und Histologie an der Pusan National University und CEO von Feagle hat er maßgeblich zur globalen Entwicklung dieser Technologie und der Erweiterung wissenschaftlicher Grenzen beigetragen. Die innovative Kaltplasmatechnologie stellt nicht nur einen bedeutenden Meilenstein für Medizin und Kosmetik dar, sondern war für Agnieszka Koziol und Emilia Loga auch ein entscheidender Grund für die Unterzeichnung eines exklusiven Vertriebsvertrags für Europa."Die Pluna Air Plasma Skin Solution ist die Zukunft der Hautpflege", fassen die Geschäftsführerinnen der Medico Beautiful Technology GmbH zusammen. "Sie vereint fortschrittliche Plasmatechnologie mit Sicherheit und Effizienz und bietet außergewöhnliche Ergebnisse in der Regeneration, Sterilisation und Verbesserung der Hautkondition. Dieses innovative Gerät ermöglicht es, professionelle Behandlungen bequem zu Hause zu erleben."Sie suchen - für Ihre Kunden oder privat - nach einer schmerzfreien und wirksamen Lösung für Haut- und Wundprobleme, die ohne Nebenwirkungen auskommt? Sie suchen - für Ihre Kunden oder privat - nach einer schmerzfreien und wirksamen Lösung für Haut- und Wundprobleme, die ohne Nebenwirkungen auskommt? Dann melden Sie sich bei Agnieszka Koziol und Emilia Loga von der Medico Beautiful Technology GmbH (https://medico-technology.com/de/)und vereinbaren Sie ein Beratungsgespräch!