Hamburg, Deutschland (ots/PRNewswire) -Als Teil der "Ganz dein Style"-Sommerkampagne schließt sich der A-List-Schauspieler mit der ikonischen italienischen Aperitivo-Marke zusammenMARTINI®, die ikonische italienische Aperitivo-Marke, gibt heute eine neue Zusammenarbeit mit dem gefeierten Schauspieler Jonathan Bailey bekannt, der in diesem Sommer zum "MARTINI Man" wird.Die Kampagne "Off Script" - Teil der neu etablierten Plattform "Ganz dein Style" - setzt die Tradition der Marke fort, mit filmreifen A-List-Partnern zusammenzuarbeiten. Sie wurde während Baileys jährlicher Auszeit im sonnigen Süditalien eingefangen. Die Zusammenarbeit zeigt Bailey, wie er spielerisch seine polierten Rollen ablegt, sich anders entscheidet und Spontaneität mit seinem neuen Co-Star, dem MARTINI Bianco Spritz, umarmt.Aufbauend auf ihrer 163-jährigen Geschichte und dem zunehmenden Momentum in der boomenden Aperitivo-Kategorie, markiert die Partnerschaft mit Bailey einen selbstbewussten Schritt, um die neue, qualitätsbewusste Konsument:innengeneration anzusprechen und gleichzeitig eine neue Ära für die Marke einzuläuten. Zugleich greift die Kampagne einen wachsenden kulturellen Trend auf: In einer Welt, in der vieles gleich aussieht und sich ähnlich anfühlt, wird die bewusste Entscheidung für das Ungewohnte zu einer Einladung - zu Entdeckung, Inspiration und echtem Genuss."Unsere Partnerschaft mit Jonathan Bailey als diesjährigen 'MARTINI Man' läutet eine neue Ära für die Marke ein", so Emma Fox, Global VP von MARTINI. "Er verkörpert den mühelosen Charme und die stilvolle Spontaneität des heutigen Aperitivo-Lifestyles, zusammen mit dem wahren Star der Saison - dem MARTINI Bianco Spritz. Während der Aperitivo-Moment floriert, bietet unsere MARTINI Spritz-Kollektion authentische, moderne Optionen für diesen besonderen Anlass. Mit 'Ganz dein Style' geben wir den Ton für die Zukunft an - ein MARTINI, der ebenso verspielt wie hochwertig ist und unser authentisches italienisches Erbe auf innovative Weise für eine neue Generation zum Leben erweckt."Im Mittelpunkt der "Off Script"-Kampagne, die auf Social Media ausgerichtet ist, steht ein neuer Kurzfilm - unter der Regie von Bugsy Riverbank-Steel und in Standbildern von Jason Hetherington festgehalten. Dieser zeigt Bailey, wie er in einer modernen Interpretation des filmischen Werbeerbes der Marke sein Drehbuch gegen einen MARTINI Bianco Spritz tauscht. Die Kampagne, die augenzwinkernde Selbstironie mit ikonischem italienischen Flair verbindet, wurde entwickelt, um diesen Sommer kulturell interessierte Konsument:innen anzusprechen.MARTINI nutzt das wachsende Konsumenteninteresse an authentischen, leichteren Drinks mit geringerem Alkoholgehalt und setzt damit gezielt auf aktuelle Konsumtrends. Im Mittelpunkt der Kampagne steht der MARTINI Bianco Spritz - die stilvolle, geschmacklich ausbalancierte Spritz-Variante, die als Must-try-Drink für den Sommer 2025 positioniert wird.Doch der Bianco Spritz ist nicht der einzige Star der Saison: Die MARTINI Spritz Collection bietet für jeden Geschmack das passende Spritz-Erlebnis. Vom ausdrucksstarken MARTINI Fiero bis hin zu den aromatischen, alkoholfreien Varianten MARTINI Vibrante und MARTINI Floreale - für jeden Anlass gibt es den passenden Spritz. Damit trifft MARTINI den Nerv der Zeit und bedient gezielt die sich wandelnden Konsumgewohnheiten weltweit.La Dolce Vita für alle: Fans können das ikonisch-italienische Lebensgefühl jetzt auch ganz in ihrer Nähe erleben. Die TERRAZZA MARTINI - eine stilvolle Pop-up-Experience - tourt gemeinsam durch über 30 "Off Script"-Locations in ganz Europa. Ob Rooftop-Bar in Barcelona, sonnige Terrasse in Mailand oder urbaner Platz in Berlin - überall wird zum stilvollen Aperitivo geladen.Auch Deutschland ist Teil der Bewegung: Vom 28. Juni bis zum 07. September verwandelt sich der Außenbereich des Soda Club Berlin in die TERRAZZA MARTINI - ein sommerlicher Treffpunkt im mediterranen Stil. Die Pop-up-Bar wird damit zur Bühne für die neue Markenplattform "Ganz dein Style" und die begleitende Kampagne "Off Script", in deren Mittelpunkt der gefeierte Schauspieler Jonathan Bailey steht. Als internationaler Markenbotschafter bringt Bailey neue Impulse in die traditionsreiche Aperitivo-Marke und spricht eine jüngere, stilbewusste Zielgruppe an.Die Partnerschaft mit Jonathan Bailey ergänzt die globale "MARTINI Ganz dein Style"-Plattform, die im Sommer über Out-of-Home, TV und Social Media ausgespielt wird. Sie lädt Konsument:innen dazu ein, aus dem gewohnten Alltag auszubrechen und die verspielteste, stilvollste Version ihrer selbst zu entdecken.Die "Ganz dein Style"-Kampagne wird im Laufe des Jahres 2025 weiter aktiviert und zielt darauf ab, eine neue Generation von Konsument:innen zu erreichen.