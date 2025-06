Paukenschlag beim NATO-Gipfel: Die Mitgliedsstaaten wollen bis 2035 fünf Prozent des BIP in Verteidigung investieren - doppelt so viel wie bisher. Getrieben von Trumps Dauerdruck und Russlands Aggression beginnt ein gigantischer Aufrüstungszyklus. Für Anleger ist jetzt klar: Der Rüstungssektor steht vor einem Jahrzehnt des Wachstums - und die Börse hat bereits reagiert.Die NATO hat auf ihrem Gipfel in Den Haag eine sicherheitspolitische Zäsur beschlossen: Erstmals in ihrer Geschichte verpflichten ...

