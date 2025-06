München (ots) -Immer mehr Autofahrerinnen und Autofahrer, die sich auf dem Online-Autoportal Carwow nach einem neuen Fahrzeug umsehen, entscheiden sich für ein Automatikgetriebe. So entfielen im ersten Halbjahr 2025 83 % der Fahrzeuganfragen auf Automatikmodelle, im Vorjahreszeitraum waren es noch 76 %, 2023 sogar nur 75 %. Damit ist der Anteil innerhalb von zwei Jahren um 8 % gestiegen. Der Anteil der Anfragen für klassische Handschaltungen lag im ersten Halbjahr 2024 noch bei 25 % - 2025 sind es nur noch 17 %.Automatik ist längst kein Luxus mehr"Automatik war früher ein Komfortmerkmal der Oberklasse - heute ist sie bei den meisten Fahrzeugklassen Standard", erklärt Philipp Sayler von Amende, Geschäftsführer von Carwow Deutschland. "Gerade im Stadtverkehr, bei Staus oder im täglichen Berufsverkehr sorgt die automatische Schaltung für mehr Komfort und reduziert den Stress beim Fahren."Moderne Getriebe sind technisch und wirtschaftlich konkurrenzfähig"Die Vorstellung, dass Handschaltungen sparsamer sind, gilt so pauschal nicht mehr", erklärt Sayler von Amende. "Moderne Automatiksysteme wie Doppelkupplungsgetriebe (DSG), Continuously Variable Transmission (CVT) oder klassische Wandlergetriebe arbeiten heute sehr effizient - oft sogar sparsamer als manuelle Getriebe. Dazu kommen sanfte Schaltvorgänge und ein gleichmäßiger Antrieb, der gerade im Stop-and-go-Verkehr spürbare Vorteile bringt.""Auch wirtschaftlich hat die Automatik aufgeholt: Zwar liegen die Anschaffungskosten oft etwas höher, doch diese Differenz gleicht sich beim Wiederverkauf häufig aus - besonders in der Mittel- und Oberklasse."Elektromobilität beschleunigt den WandelEin weiterer Treiber: Elektroautos, die grundsätzlich ohne Schaltgetriebe auskommen. "Mit der zunehmenden Verbreitung von E-Fahrzeugen verschwindet das manuelle Getriebe", so Sayler von Amende weiter. "Elektroautos haben grundsätzlich keine Kupplung und keine Gänge im klassischen Sinne, sie fahren immer automatisch. Wer einmal den flüssigen und geräuscharmen Antrieb eines E-Autos erlebt hat, möchte selten wieder zur Handschaltung zurück."Manuelle Getriebe bleiben Nischenprodukt mit Fangemeinde"Für eine gewisse Zielgruppe bleibt das manuelle Getriebe reizvoll - vor allem bei sportlichen Fahrern, die Wert auf direkte Kontrolle und ein aktives Fahrerlebnis legen", erklärt Sayler von Amende. "Auch bei Kleinwagen und günstigen Einstiegsmodellen kann die Handschaltung preislich weiterhin attraktiv sein.""Allerdings ist die Entscheidung für ein Getriebe auch eine Frage des Führerscheins: Wer die Fahrprüfung ausschließlich auf einem Automatikfahrzeug ablegt, darf später keine Fahrzeuge mit Schaltgetriebe fahren - es sei denn, er oder sie macht eine zusätzliche Fahrprüfung auf einem Schaltwagen."Fazit: Automatik auf dem Vormarsch, aber keine totale Verdrängung"Die Entwicklung ist eindeutig: Immer mehr Menschen entscheiden sich bewusst für den Komfort und die Effizienz moderner Automatikgetriebe", fasst Sayler von Amende zusammen. "Aber das heißt nicht, dass das manuelle Getriebe völlig verschwinden wird. Es wird sich als Nischenlösung für bestimmte Zielgruppen behaupten - etwa bei sportlichen Fahrern oder in den Einstiegsklasses."Pressekontakt:Pressekontakt CarwowLHLK Agentur für Kommunikation GmbHEva-Maria Gose-FehlischE-Mail: carwow@lhlk.deTelefon: +49 89 720187 - 224carwow GmbHNaomi HowardE-Mail: presse@carwow.deOriginal-Content von: Carwow, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177519/6063054