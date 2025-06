Toronto, den 25. Juni 2025 / IRW-Press / Matador Technologies Inc. ("Matador" oder das "Unternehmen") (TSXV: MATA, OTCQB: MATAF, FWB: IU3) gibt bekannt, dass das Unternehmen weitere 8,4 Bitcoin für 1,2 Mio. CAD (878.763 USD) erworben hat. Die 8,4 Bitcoin wurden zu einem Durchschnittspreis von 104.914 USD pro Bitcoin einschließlich Gebühren und Aufwendungen erworben. Der Kauf erfolgte nach einer kürzlichen Marktkorrektur im Einklang mit der Bitcoin-Erwerbsrichtlinie des Unternehmens und bekräftigt damit erneut seine Überzeugung, dass Bitcoin ein langfristiger Vermögenswert ist.

Durch diesen Erwerb erhöht sich der Bitcoin-Bestand von Matador auf rund 77 Bitcoin (und Bitcoin-Äquivalente), was das erklärte Ziel des Unternehmens unterstreicht, seine Finanzmittel mit langfristigen Reservevermögen zu diversifizieren. Das Unternehmen arbeitet weiterhin schuldenfrei, wobei alle Bitcoin-Bestände (und Bitcoin-Äquivalente) frei und unbelastet sind.

Das Unternehmen verfügt zudem über Barreserven in Höhe von rund 5,3 Millionen CAD und physische Goldbestände von 2 Kilogramm (rund 323.000 CAD), was eine umsichtige Finanzverwaltung widerspiegelt, die auf langfristiges Wachstum und Stabilität abzielt.

Am 20. Juni 2025 erhielt Matador die bedingte Genehmigung der TSX Venture Exchange ("TSXV") für die geplante Änderung der Geschäftstätigkeit ("COB") zu einem Tier-2-Hybrid-Investment- und Technologie-Emittenten. In der Annahme, dass das Unternehmen die endgültige Genehmigung des COB durch die TSXV erhält, würde dieser Meilenstein es dem Unternehmen ermöglichen, seine Treasury-First-Strategie umzusetzen, einschließlich der Allokation von Kapital in Bitcoin und andere Reservevermögen gemäß seiner Anlagepolitik. Die Änderung der Geschäftstätigkeit unterliegt weiterhin der Erfüllung verschiedener Bedingungen, darunter der Erhalt der erforderlichen Zustimmung der Aktionäre und der Genehmigung durch die TSXV.

Matador integriert Bitcoin weiterhin in seine langfristige Strategie und stärkt damit seine Rolle als zentrales Treasury-Asset und Grundlage für seine "Digital Gold"-Plattform. Ähnlich wie andere börsennotierte Unternehmen, die Bitcoin nutzen, betrachtet Matador Bitcoin als überlegenes Reservevermögen und beabsichtigt, seine Bitcoin-Bestände im Laufe der Zeit zu vergrößern.

"Diese Akquisition spiegelt die Absicht des Unternehmens wider, seinen Bitcoin-Bestand pro Aktie im Rahmen seiner Reservevermögensstrategie zu erhöhen. Das Unternehmen beabsichtigt, seine Bitcoin-Position weiter auszubauen, um sich dem globalen Trend zu soliden Geldanlagen anzupassen", sagte Mark Moss, Chief Visionary Officer von Matador Technologies.

Während Matador seine Wachstumsstrategie vorantreibt, bleibt das Unternehmen weiterhin bestrebt, seine Treasury-Bestände an Bitcoin und Gold unter Nutzung der Blockchain-Technologie auszubauen, mit dem Ziel, langfristigen Shareholder Value zu schaffen. Das Unternehmen beabsichtigt, seine Bitcoin-Position im Rahmen einer umfassenderen Strategie weiter auszubauen, um sich dem globalen Trend zu soliden Geldanlagen anzuschließen.

Über Matador Technologies

Matador Technologies (TSXV: MATA, OTCQB: MATAF, FWB: IU3) ist ein börsennotiertes Unternehmen im Bereich des Bitcoin-Ökosystems, das sich auf den Besitz von Bitcoin als primäres Finanzinstrument und die Entwicklung von Produkten zur Verbesserung des Bitcoin-Netzwerks konzentriert. Die Strategie von Matador kombiniert den strategischen Aufbau von Bitcoin-Beständen, die Entwicklung von Bitcoin-nativen Produkten und die Beteiligung an der Infrastruktur für digitale Vermögenswerte, wobei der Schwerpunkt auf der Steigerung des langfristigen Shareholder Value bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der Kapitaleffizienz liegt.

Matador hat kürzlich seine globale Präsenz durch eine Investition in HODL Systems, eines der ersten Unternehmen für digitale Vermögenswerte in Indien, ausgebaut und sich damit einen Anteil von bis zu 24 Prozent gesichert. Diese Investition stärkt die Position von Matador als eines der führenden Bitcoin-Finanzunternehmen und unterstreicht sein Engagement für die weltweite Einführung von Bitcoin als Reservewährung.

Mit einer Bitcoin-First-Strategie und einem klaren Fokus auf Innovation gestaltet Matador die Zukunft der Finanzinfrastruktur auf Bitcoin.

Besuchen Sie uns online unter www.matador.network.

