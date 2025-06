München (ots) -Klein gegen Groß, Rekordmeister gegen Drittligist, Vereine aus der 5. Liga gegen Bundesligisten - ab August geht es für 64 Mannschaften wieder um den Sieg im DFB-Pokal, und auch die ARD ist live dabei. In der ersten Hauptrunde, die erneut in zwei Phasen zwischen dem 15. und 27. August stattfindet, werden zwei Begegnungen live im Ersten und in der ARD Mediathek übertragen.Am Montag, 18. August 2025, trifft live ab 20:15 Uhr (Anstoß:20:45 Uhr) Rot-Weiss Essen auf den Ruhrgebietsnachbarn Borussia Dortmund. Das letzte Aufeinandertreffen der beiden Traditionsclubs im Pokal ist bereits 17 Jahre her, damals konnte die Borussia das Spiel für sich entscheiden. Der Drittligist Essen setzt aber auf seine Stärken, die er in der Rückrunde der vergangenen Saison zeigen konnte, und will so dem BVB das Weiterkommen im Pokal so schwierig wie möglich machen. Im Anschluss an die Live-Übertragung im Ersten folgen die Zusammenfassungen der Partien SC Preußen Münster - Hertha BSC, 1. FC Schweinfurt 05 - Fortuna Düsseldorf und SG Dynamo Dresden - 1. FSV Mainz 05 (alle Begegnungen Anstoß: 18:00 Uhr).Bereits am Samstag, 16., und Sonntag, 17. August, berichtet die ARD in den "Sportschau"-Sendungen im Ersten und in der ARD Mediathek von den Wochenend-Begegnungen aus dem DFB-Pokal. Mit dabei sind unter anderem die Erstrunden-Spiele SV Sandhausen - RB Leipzig, FK Primasens - Hamburger SV, SSV Jahn Regensburg - 1. FC Köln, SV Atlas Delmenhorst - Borussia Mönchengladbach und RSV Eintracht 1949 - 1. FC Kaiserslautern.Am Dienstag, 26. August 2025, zeigen Das Erste und die ARD Mediathek live ab 20:15 Uhr (Anstoß: 20:45 Uhr) das Duell Eintracht Braunschweig gegen VfB Stuttgart. Mit dem DFB-Pokal-Sieger der letzten Saison wartet ein starker Gegner auf die Braunschweiger, die den Klassenerhalt in der vergangenen Spielzeit nur über die Relegation gegen Saarbrücken geschafft hatten. Es scheint deshalb einen klaren Favoriten bei dem Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften zu geben, doch der Pokal schreibt immer seine eigenen Geschichten.Zusammenfassungen der DFB-Pokal-Spiele finden sich nach Abpfiff bei sportschau.de und in der ARD Mediathek. Eine umfassende Begleitung wird außerdem live und in Form von Highlights in den Hörfunkwellen der ARD umgesetzt.Im Anschluss an die Live-Übertragungen gibt es an beiden Sendetagen im Ersten darüber hinaus die neuen Folgen von "Unparteiisch" zu sehen. Start der sechsteiligen zweiten Staffel der erfolgreichen Doku-Serie in der ARD Mediathek ist am 15. August.Pressekontakt:ARD Sportkoordination, Swantje Lemenkühler,Tel. 089/55 89 44 780, E-Mail: swantje.lemenkuehler@ard.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6063069