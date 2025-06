Ancona International Airport ("AIA"), eine Portfoliogesellschaft von Njord Partners, gibt bekannt, dass ihr CEO Alex D'Orsogna neuer General Director der italienischen Zivilluftfahrtbehörde ENAC wird. Er wurde am 16. Juni 2025 von der italienischen Ministerpräsidentin in diese Position berufen.

Hamish de Run, gegenwärtiger President und Chair des AIA seit 2019, wird während der Suche nach einer dauerhaften Nachfolge die Rolle des Interim CEO übernehmen.

Seit seinem Wechsel zum AIA im Jahr 2022 war Alex maßgeblich an der Neuausrichtung des Flughafens zu einem wichtigen nationalen und internationalen Logistikknotenpunkt beteiligt. Unter seiner Leitung erzielte der AIA sowohl in der Fracht- als auch in der Passagierbeförderung ein Rekordwachstum, wobei mehrere Infrastruktur- und Intermodaltransport-Initiativen auf den Weg gebracht wurden, mit denen sich Ancona als strategisches Verkehrszentrum etabliert hat.

Das Ausscheiden von Alex fällt mit einer spannenden Phase der Dynamik des AIA zusammen, in der der Flughafen seinen ehrgeizigen strategischen Umbau fortsetzt. Das Leuchtturmprojekt Verticall verläuft planmäßig: Die erste Phase soll noch 2025 abgeschlossen werden, und die vollständige Bauausführung wird voraussichtlich 2026 beginnen. Darüber hinaus wird Amazon im 3. Quartal 2025 einen neuen Betriebsstandort eröffnen, der nur 6 km vom Flughafen entfernt liegt, was den AIA in die Lage versetzt, zu einem der fünf größten italienischen Luftfrachtdrehkreuze zu werden. Außerdem wird sich der AIA weiterhin darauf konzentrieren, das Weltraumbahnhof-Projekt auf den Weg zu bringen und Italien damit einen eigenständigen Zugang zum Weltraum zu verschaffen, und er etabliert sich derzeit als wichtiger Standort für die Luftfahrzeug-Instandhaltung (Maintenance, Repair und Overhaul, MRO).

Das einzigartige AIA-Dreieck für den intermodalen Verkehr, das den Flughafen, den Hafen und das Schienennetz in einem Radius von nur 10 km miteinander verbindet, hat sowohl durch die italienische Regierung als auch die Europäische Kommission Anerkennung als nationales Modell für integrierte Infrastruktur und Logistik gefunden. Die laufenden Investitionen in die Anbindung des Drehkreuzes an das italienische Hochgeschwindigkeits-Eisenbahnnetz werden dessen strategische Bedeutung weiter erhöhen.

Hamish de Run, Chair und Interim CEO, kommentierte: "Wir sind Alex überaus dankbar für seine ausgezeichneten Führungsqualitäten, sein Engagement und seine Vision. Seine transformativen Beiträge haben das Wachstum von Ancona maßgeblich geprägt und das Ansehen dieses Standorts aufgewertet, so dass wir für weiteren Erfolg bestens aufgestellt sind. Ich bin gespannt darauf, in enger Zusammenarbeit mit dem Führungsteam an diese Dynamik anzuknüpfen und unser nächstes spannendes Kapitel aufzuschlagen."

Über Ancona International Airport

Ancona International Airport, bekannt als Marche Airport, ist der wichtigste Flughafen in der italienischen Region Marken ("Marche"). Dieser mehrdimensionale Flughafen, auf dem Inlands- und Auslandsflüge sowie Flüge mit Privatjets abgefertigt werden, verbindet die Region mit bedeutenden europäischen Reisezielen. Ancona International, bekannt für seine betriebliche Effizienz und den Komfort, den er den Reisenden bietet, nimmt eine zentrale Lage innerhalb des regionalen Verkehrsnetzes ein und wird sowohl für Geschäfts- als auch Privatreisen genutzt. Der Flughafen befördert nicht nur Fluggäste, sondern ermöglicht auch als wichtiger Luftfrachtbetriebs-Knotenpunkt eine einfache Abwicklung aller Fracht- und Logistikabläufe. Zudem bietet er das Potenzial, künftig eine entscheidende Rolle im Bereich der Wartung, Bergung und Umrüstung von Flugzeugen zu spielen. Darüber hinaus ist der Flughafen auf dem Weg, sich zu einem Zentrum für verschiedene Forschungs- und Entwicklungsinitiativen in der Luft- und Raumfahrt zu entwickeln und so seine Bedeutung für die Entwicklung neuer Luftfahrttechnologien und -innovationen weiter zu stärken. Mehr dazu erfahren Sie hier: https://www.ancona-airport.com/en/.

Über Njord Partners

Njord Partners ist ein Special Situations Investment Manager und Anbieter von langfristigen, flexiblen Kapitallösungen. Njord Partners wurde 2013 gegründet und verwaltet ein Kapital von über 1 Milliarde Euro. Das Unternehmen investiert in europäische mittelständische Unternehmen, die sich in komplexen Situationen befinden. Ziel ist es, den Anlegern überdurchschnittliche risikogewichtete Renditen zu bieten und gleichzeitig das Kapital zu erhalten. Als Kapitalpartner bietet Njord Partners flexible Fremd- und Eigenkapitallösungen an und unterstützt aktiv strategische und operative Verbesserungen innerhalb seiner Portfoliounternehmen, um den Wert zu steigern.

Mehr dazu erfahren Sie hier: https://njordpartners.com/.

