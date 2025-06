Mainz (ots) -Ob der amerikanische Bomben-Angriff auf Iran wirklich erfolgreich das Atomprogramm der Mullahs zerstört hat, wird zurzeit noch diskutiert. Donald Trump jedenfalls wollte sich als der neue starke Friedensbringer beim NATO-Gipfel feiern lassen - und seine NATO-Partner hat er beeindruckt. In Den Haag versuchen sie alles, um den US-Präsidenten bei Laune zu halten. Außer Spanien geloben die Mitglieder, künftig fünf Prozent für Verteidigung auszugeben. Wird Donald Trump nun auch die Ukraine wieder unterstützen und die europäischen Verbündeten wie einst beschützen? "Krieg oder Frieden - Sicherheit nur mit den USA?" ist am Donnerstag, 26. Juni 2025, 22.20 Uhr, das Thema bei "maybrit illner" im ZDF.Sanktionen gegen Russland wollen die USA vorerst keine weiteren verhängen - um Gespräche mit dem Kreml nicht zu gefährden. Und neue direkte Militärhilfe für die Ukraine rückt in weite Ferne. Halten die USA künftig wenigstens am NATO-Bündnis und an Artikel 5 fest? Werden sie, wenn ja, dennoch Truppen und Gerät reduzieren? Kann Europa langfristig auch ohne ständige amerikanische Rückendeckung die eigene Sicherheit gewährleisten?Zu Gast bei Maybrit Illner sind Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU), der Vorsitzende der Linkspartei, Jan van Aken, Generalleutnant Alfons Mais, Inspekteur des Heeres der Bundeswehr, Ben Hodges, ehemaliger Oberkommandeur der US-Armee in Europa, und Florence Gaub, Forschungsdirektorin der NATO-Militärakademie in Rom.Diese Sendung wird mit Untertiteln und im ZDF-Streaming-Portal mit Deutscher Gebärdensprache (DGS) angeboten.KontaktBei Fragen zu "maybrit illner" im ZDF erreichen Sie Thomas Hagedorn telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/maybritillner)(nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen"maybrit illner" im ZDF streamen. (https://www.zdf.de/talk/maybrit-illner-128)Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6063104