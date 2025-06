Die Rheinmetall-Aktie erholt sich im DAX-Umfeld und gehört mit einem Tagesplus von 1,28?% zu den stärkeren Werten. Rückenwind liefern politische Beschlüsse in Brüssel: Die EU gibt grünes Licht für günstigere Industriestrompreise und die NATO verabschiedet eine massive Erhöhung der Verteidigungsausgaben. Rheinmetall-Aktie legt zu: Neue Impulse durch politische Entscheidungen Die Rheinmetall-Aktie verzeichnet am 25. Juni 2025 einen Kursanstieg von 1,28?% auf 1.707,50?Euro. Damit gehört der Rüstungskonzern zu den stärksten Titeln im DAX an einem ansonsten schwächeren Handelstag ...

