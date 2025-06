LOUISVILLE, Colorado, June 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Boulder Imaging hat seine strategische Partnerschaft mit Aerovantage, dem offiziellen Vertriebspartner von IdentiFlight in Chile, bekannt gegeben, um seine internationale Präsenz auszubauen und den Schutz wildlebender Tiere innerhalb der Windenergiebranche zu stärken. Mit dem gemeinsamen Ziel, modernste Technologie mit Umweltverantwortung zu verbinden, wird Aerovantage die Einführung von IdentiFlight in Chiles schnell wachsender Branche für erneuerbare Energien vorantreiben.

Während Chile seinen Übergang zu erneuerbaren Energien beschleunigt, bringt Aerovantage sein Fachwissen im Bereich Umwelttechnologielösungen ein, darunter Vogelerkennungssysteme, Umweltüberwachung und nachhaltige Technik. Diese Zusammenarbeit wird die Mission von IdentiFlight vorantreiben, die Auswirkungen der Windenergie auf die Artenvielfalt zu mindern, wobei das System eine Genauigkeit von 99?% erreicht und die Vogelschlagrate in Windparks um über 85 Prozent in 12 Ländern auf fünf Kontinenten gesenkt hat.

"Chiles Engagement für erneuerbare Energien muss Hand in Hand mit dem Schutz seiner reichen Artenvielfalt gehen", so Ricardo Jorquera, Präsident von Aerovantage. "Unser Land ist die Heimat einzigartiger und gefährdeter Vogelarten, und das Wachstum der Windenergie erfordert innovative Schutzmaßnahmen. Die Partnerschaft mit IdentiFlight zur Einführung dieser fortschrittlichen Systeme in chilenischen Windparks gewährleistet, dass der Ausbau unserer erneuerbaren Energien nachhaltig und verantwortungsvoll erfolgt."

"Die Zusammenarbeit mit Aerovantage ermöglicht es uns, innovative Lösungen anzubieten, die unsere gemeinsamen Werte der Nachhaltigkeit und Umweltverantwortung widerspiegeln", erklärt Carlos Jorquera, Gründer, CEO und CTO von Boulder Imaging. "Als jemand, der tief mit Chile verbunden ist, hat diese Partnerschaft für mich eine besondere Bedeutung. Es ist besonders erfüllend, zu sehen, dass unsere Technologie zum Fortschritt der erneuerbaren Energien und zum Schutz der Artenvielfalt in dieser Region beiträgt."

IdentiFlight wurde von Boulder Imaging entwickelt und ist ein hochmodernes System zur Vogelerkennung und bedarfsgesteuerten Abschaltung mit intelligenter Entscheidungsfindung, das die Umweltauswirkungen von Windenergieprojekten minimieren soll. Mithilfe fortschrittlicher künstlicher Intelligenz und optischer Sensortechnologie erkennt, identifiziert und bewertet IdentiFlight Risiken für empfindliche Vogelarten wie den Andenkondor und den Chilenischen Flamingo. Wenn das System feststellt, dass das Kollisionsrisiko einen vorgegebenen Schwellenwert überschreitet, löst IdentiFlight eine vorübergehende Abschaltung der betroffenen Windkraftanlagen aus und schafft so ein Gleichgewicht zwischen Energieerzeugung und Umweltschutz.

Die erste IdentiFlight-Station in Chile soll 2025 installiert werden. Das System wurde darauf trainiert, über 100 Vogelarten weltweit zu erkennen und zu identifizieren. Bis Ende des Jahres sollen 30 neue Arten hinzukommen, die nur in Südamerika heimisch sind.

Über Boulder Imaging

Das 1995 gegründete Unternehmen Boulder Imaging entwickelt und liefert innovative Lösungen für maschinelles Sehen und künstliche Intelligenz, die die Qualitätssicherung neu definieren. Mit beispielloser Geschwindigkeit, Genauigkeit und Skalierbarkeit bewältigen die Prüfsysteme des Unternehmens komplexe Herausforderungen in Branchen wie erneuerbare Energien, Automobilindustrie, Architekturprodukte und Banknoten. Boulder Imaging hat seinen Hauptsitz in Colorado und widmet sich der Förderung der maschinellen Bildverarbeitungstechnologie, um globale Inspektionsanforderungen zu erfüllen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.boulderimaging.com .

Über Aerovantage

Aerovantage ist ein führender Anbieter von Umwelttechnologielösungen, der sich auf die Integration fortschrittlicher Technik mit nachhaltigen Praktiken konzentriert. Mit seiner Expertise in Vogelerkennungssystemen, Umweltüberwachung und Lösungen für erneuerbare Energien unterstützt Aerovantage Unternehmen beim Wachstum und beim Erhalt der natürlichen Ökosysteme Chiles. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, Technologien zu nutzen, um Umweltprobleme anzugehen und den Erhalt der Artenvielfalt zu fördern.

Weitere Informationen finden Sie unter www.aerovantage.cl.

