MÄRKTE USA/Erholungsrally schaltet einen Gang zurück

DOW JONES--Nach der zweitägigen Erholungsrally anlässlich des Waffenstillstands in Nahost geht es zum Start am Mittwoch an der Wall Street zunächst gemächlicher zu. Gleichwohl legen die Indizes weiter zu. Lediglich der eng gefasste Dow-Jones-Index gibt minimal nach auf 43.056 Punkte. Der S&P-500 steigt dagegen um 0,2 Prozent, die Nasdaq-Indizes kommen um bis zu 0,6 Prozent voran.

Für etwas Skepsis bei dem ein oder anderen Akteur sorgt ein Bericht aus Kreisen des Pentagons, wonach die Militärschläge der USA und Israels das iranische Atomprogramm nur um wenige Monate zurückgeworfen haben. Damit stelle sich die Frage nach möglichen weiteren Militäroperationen. Außerdem will Iran nun die Kooperation mit der Atomenergiebehörde (IAEA) aussetzen.

Von den Ölpreisen kommt kein Störfeuer. Zwar steigen die Preise um rund 1 Prozent. Nach dem massiven Rückgang der beiden Vortage fällt das aber kaum ins Gewicht. Der Dollar wertet nach seinem Rückfall auf ein Dreieinhalbjahrestief zum Euro leicht auf. Der Euro gibt auf 1,1604 Dollar nach.

Am Anleihemarkt steigen die Renditen nach dem Rückgang am Vortag leicht, im Zehnjahresbereich um 3 Basispunkte auf 4,33 Prozent. US-Notenbankchef Jerome Powell hatte vor dem Ausschuss für Finanzdienstleistungen des US-Repräsentantenhauses am Vortag die abwartende Haltung der Fed bekräftigt, zugleich schloss er aber auch eine Zinssenkung schon im Juli nicht aus. Diese war von anderen Notenbankern zuletzt in den Raum gestellt worden. Am Berichtstag wird Powell nun vom Bankenausschuss des US-Senats angehört, wo er im Wesentlichen das gleiche wie am Vortag sagen dürfte.

Konjunkturseitig stehen nur Daten zu den Neubauverkäufen im Mai auf der Agenda. Unternehmensnachrichten sind ebenfalls rar. Fedex hat zwar Quartalszahlen vorgelegt, die besser ausgefallen sind als erwartet. Allerdings enttäuschte der Paketdienstleister mit seinem Gewinnausblick. Die Aktie startet 5,4 Prozent schwächer.

Weiter gesucht sind Aktien mit KI-Appeal. Nvidia legen um 1,5 Prozent zu, Broadcom um 1,3 und AMD um 1,9 Prozent.

Tesla hat in Europa im Mai erneut einen Absatzeinbruch verzeichnet, obwohl E-Autos insgesamt einen Zuwachs um 27 Prozent verzeichneten. Die Aktie gibt um 1,1 Prozent nach.

Der Cerealienhersteller General Mills hat Zahlen zum vierten Geschäftsquartal mit Licht und Schatten veröffentlicht. Das Unternehmen erwartet keine Besserung des operativen Umfelds im laufenden Geschäftsjahr. Das drückt die Aktie um 2,9 Prozent.

Blackberry hat die Prognosen für das laufende Jahr erhöht. Der Kurs des Softwareherstellers schießt um 18 Prozent nach oben.

Der Kurs des Startup Quantumscape macht einen Satz um 36 Prozent. Dem Unternehmen ist nach eigener Aussage der Durchbruch bei der Herstellung von Festkörperbatterien gelungen.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 43.055,80 -0,1% -33,22 +1,3% S&P-500 6.104,98 +0,2% 12,80 +3,6% NASDAQ Comp 20.026,97 +0,6% 114,44 +3,1% NASDAQ 100 22.307,96 +0,5% 117,43 +5,6% DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Di, 18:10 % YTD EUR/USD 1,1605 -0,0% 1,1611 1,1607 +12,1% EUR/JPY 169,20 +0,6% 168,20 168,21 +3,2% EUR/CHF 0,9359 +0,1% 0,9351 0,9346 -0,4% EUR/GBP 0,8524 -0,1% 0,8530 0,8527 +3,0% USD/JPY 145,79 +0,7% 144,81 144,93 -7,9% GBP/USD 1,3616 +0,0% 1,3613 1,3612 +8,8% USD/CNY 7,1695 +0,2% 7,1540 7,1575 -0,8% USD/CNH 7,1778 +0,2% 7,1647 7,1676 -2,3% AUS/USD 0,6493 +0,0% 0,6490 0,6496 +4,9% Bitcoin/USD 108.039,00 +1,9% 106.050,15 105.308,90 +12,2% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 64,74 64,37 +0,6% 0,37 -10,1% Brent/ICE 67,54 67,14 +0,6% 0,40 -9,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 3.317,04 3.320,85 -0,1% -3,82 +26,7% Silber 30,91 30,94 -0,1% -0,03 +11,0% Platin 1.134,99 1.137,22 -0,2% -2,23 +29,9% Kupfer 4,89 4,87 +0,3% 0,02 +18,7% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags (Angaben ohne Gewähr)

