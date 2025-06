EQS-Media / 25.06.2025 / 16:30 CET/CEST

( EuropeNewswire.Net ) - TerraMaster, ein führender Innovator im Bereich Speicherlösungen, gibt stolz die Einführung des D4 SSD bekannt, einem 4-Bay-All-Flash-Direct-Attached-Storage (DAS)-Gehäuse, das für Medienkreative, Filmemacher und professionelle Nutzer entwickelt wurde, die unübertroffene Geschwindigkeit und Flexibilität suchen. Mit Unterstützung für USB 4 und einer Bandbreite von bis zu 40 Gbps bietet der D4 SSD außergewöhnliche Leistung und nahtlose Integration mit NAS-Systemen, einschließlich des kommenden TerraMaster F4 SSD All-Flash NAS, und ermöglicht eine einfache Erweiterung des NAS-Speicherplatzes, um den vielfältigen Speicheranforderungen der Nutzer gerecht zu werden. Hauptmerkmale des D4 SSD USB-4-Protokoll, blitzschnelle Übertragung

Der D4 SSD ist speziell für die Medienproduktion und Postproduktion ausgelegt und nutzt das USB-4-Protokoll mit einer Datenübertragungsbandbreite von bis zu 40 Gbps. Wenn er mit vier M.2-SSDs (z. B. Samsung 990PRO 4TB) ausgestattet und über die macOS-Datenträgerverwaltung als RAID 0 konfiguriert ist, erreicht er Lese-/Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 3224 MB/s. Im Einzel-Disk-Betrieb können Lesegeschwindigkeiten bis zu 1608 MB/s erreichen. Ob bei parallelem Betrieb mehrerer Festplatten oder einer einzelnen Festplatte, der D4 SSD reduziert die Zeit für nahezu alle Aufgaben im Postproduktions-Workflow erheblich. Vollständig kompatibel mit Thunderbolt 3/4/5 und USB 4/3.2/3.1/3.0 Protokollen bietet der D4 SSD eine herausragende plattformübergreifende Kompatibilität und eignet sich perfekt für verschiedene Anwendungsfälle.



32 TB riesiger Speicherplatz und NAS-Erweiterung

Der D4 SSD unterstützt bis zu vier M.2 NVMe SSDs, jede mit einer maximalen Kapazität von 8 TB, was eine Gesamtspeicherkapazität von bis zu 32 TB ergibt. Standardmäßig wird der Einzel-Disk-Modus unterstützt, und Nutzer können über Drittanbieter-Tools RAID-Arrays konfigurieren, um die Leistung oder Redundanz zu verbessern. Der D4 SSD ermöglicht auch eine schnelle Erweiterung für All-Flash-NAS-Systeme. Beispielsweise kann er in Kombination mit dem neuen F4 SSD All-Flash NAS von TerraMaster die NAS-Kapazität verdoppeln und erweiterten Speicherplatz für datenintensive Anwendungen wie 4K/8K-Videospeicherung, Virtualisierung und Unternehmens-Backups bieten.



Kompaktes, tragbares und leises Design

Der D4 SSD nutzt M.2 NVMe SSDs, was ihn kompakt, leicht und einfach zu transportieren macht. Sein innovatives Konvektions-Kühlsystem mit Luftstrom von oben nach unten, kombiniert mit einem intelligenten, temperaturgesteuerten Lüfter der zweiten Generation und vier präzisen Temperaturüberwachungspunkten, sorgt dafür, dass das Gerät auch unter Volllast kühl bleibt. Im Standby-Modus beträgt der Geräuschpegel nur 19 dB, was eine leise und angenehme Nutzerumgebung schafft. Der D4 SSD unterstützt einen breiten Eingangsspannungsbereich von 12-20 V, kompatibel mit Standard-Netzteilen für Laptops, Monitore und Mini-PCs, wodurch die Notwendigkeit eines dedizierten Adapters entfällt und die Reisebelastung reduziert wird.



Nahtloses Datenmanagement und Backup

Der D4 SSD ermöglicht automatische Backups unter Windows durch TPC Backupper und wird mit der exklusiven TDAS Mobile App (unterstützt iOS und Android) geliefert, die bequeme Foto- und Videobackups von Mobilgeräten ermöglicht. Mac-Nutzer können die integrierte Time Machine-Funktion für Backups nahtlos nutzen. Diese Tools machen den D4 SSD zu einer vielseitigen Lösung für sowohl professionelle als auch private Nutzung, geeignet für macOS-Boot-Laufwerke, mobile Speicherung für Gamer und verschiedene Bedürfnisse von Content-Creators. Breites Spektrum an Anwendungsszenarien Der D4 SSD eignet sich für verschiedene Speicheranforderungen, darunter: Medienproduktion und Filmemachen : Beschleunigt 4K/8K-Video-Bearbeitung und Postproduktions-Workflows.

: Beschleunigt 4K/8K-Video-Bearbeitung und Postproduktions-Workflows. Mac Mini Erweiterung : Dient als externer Speicher oder macOS-Boot-Laufwerk.

: Dient als externer Speicher oder macOS-Boot-Laufwerk. Gaming-Speicher : Führt große Spieleprogramme mit null Latenz und Leistung vergleichbar mit lokalen Festplatten aus.

: Führt große Spieleprogramme mit null Latenz und Leistung vergleichbar mit lokalen Festplatten aus. Mobiler Speicher: Erfüllt die portablen Speicherbedürfnisse von Profis und Enthusiasten. Verfügbarkeit Der TerraMaster D4 SSD ist ab sofort über den offiziellen TerraMaster-Shop und autorisierte Kanäle erhältlich, mit einer 2-jährigen Garantie und lebenslangem technischem Support.

https://www.terra-master.com/de/products/homesoho-das/d4-ssd.html

