LM PAY S.A. expandiert über den Medizinsektor hinaus - Strategische Partnerschaft mit CUK Ubezpieczenia startet CUK Flex Pay



25.06.2025 / 16:29 CET/CEST







Warschau, 25. Juni 2024 - LM PAY S.A. (ISIN: PLLMPAY00016), der führende Anbieter von bankenunabhängiger Finanzierung medizinischer und ästhetischer Dienstleistungen für Privatkunden mit Sitz in Warschau, Polen, hat in Zusammenarbeit mit CUK Ubezpieczenia Sp. z o.o., einem der führenden Multiagenten-Versicherungsvermittler in Polen, eine neue InsurTech-Lösung eingeführt. Das neue Produkt - CUK Flex Pay - ermöglicht es den Kunden von CUK, ihre Versicherungsprämien einfach und flexibel zu finanzieren. Die Kunden können die Zahlung ihrer Prämie um 30 Tage zinsfrei aufschieben oder sich für 4 vierteljährliche oder 12 monatliche Raten entscheiden. Der Mindestkreditbetrag liegt bei 200 PLN, der Höchstbetrag bei 5.000 PLN. CUK Ubezpieczenia bietet ein breites Portfolio an Versicherungsprodukten an, darunter Kfz-, Hausrat-, Lebens-, Geschäfts-, Reise- und Landwirtschaftsversicherungen. Mit über 500 Standorten und rund 4.000 kooperierenden Beratern gehört CUK zu den bekanntesten Versicherungsmaklern im Land. LM PAY S.A. stellt die komplette Technologie- und Kreditinfrastruktur bereit, überprüft in Echtzeit die Identität und Bonität der Kunden auf Grundlage nationaler Auskunfteien. Die Finanzierungsentscheidung erfolgt direkt am Verkaufsort - ohne dass eine Kreditkarte erforderlich ist oder externe Finanzinstitute eingebunden werden müssen. Diese Lösung beseitigt eine der größten Hürden für viele Kunden: die einmalige, jährliche Zahlung der Versicherungsprämie. Dank CUK Flex Pay können Kunden umfassendere Policen abschließen (z.B. Haftpflicht + Kasko + Unfallversicherung), die vorher möglicherweise ihr Budget überschritten hätten. Das neue Geschäftsfeld stärkt die Position von LM PAY S.A. als führendes FinTech-Unternehmen in Polen. Bislang konzentrierte sich das Unternehmen auf die Finanzierung im Bereich Gesundheit & Schönheit unter dem Modell Care Now, Pay Later. Mit dem Einstieg in den Versicherungsmarkt erweitert LM PAY nun sein Geschäftsfeld und zeigt die Vielseitigkeit seiner Plattform sowie sein Engagement für finanzielle Inklusion. "Der Versicherungsmarkt brauchte eindeutig ein Produkt wie CUK Flex Pay. Die einmalige Zahlung einer Prämie war für viele Familien mit Einschränkungen im Haushaltsbudget verbunden", sagte Olga Gójska, Vertriebs- und Kundendienstleiterin bei LM PAY S.A. "CUK Flex Pay ist auch aus geschäftlicher Sicht ein strategisch wichtiger Schritt für uns - wir erschließen eine neue Branche und entwickeln unser Care Now, Pay Later-Modell weiter." CUK Flex Pay steht Personen im Alter von 18 bis 75 Jahren mit polnischer Staatsbürgerschaft und voller Geschäftsfähigkeit im Sinne des polnischen Zivilgesetzbuches zur Verfügung. Der Vorstand von LM PAY S.A. ist überzeugt vom dynamischen Wachstumspotenzial von InsurTech-Lösungen und sieht große Chancen in der Expansion über den medizinischen Sektor hinaus. Die erfolgreiche Einführung von CUK Flex Pay beweist die Fähigkeit des Unternehmens, branchenübergreifende, kundenfreundliche Finanzlösungen zu liefern.

Investor Relations & Finanzmedien in Deutschland:

Meister Consulting GmbH

Tobias Meister

Telefon +49 (0) 2983 908121

Mobil +49 (0) 170 2939080

meister@meisterconsult.com Investor Relations & Finanzmedien in Polen:

LM PAY S.A.

Grzegorz Pieszak

Mobil +48 881 780 994

grzegorz.pieszak@lmpay.pl



