DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 26. Juni (vorläufige Fassung)

=== *** 08:00 SE/Hennes & Mauritz AB, Ergebnis 1H *** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator PROGNOSE: -19,0 zuvor: -19,9 10:00 DE/Dermapharm Holding SE, HV 10:00 DE/Hamborner Reit AG, HV 11:00 EU/EZB, Sitzung des erweiterten Rats (General Council) 11:45 EU/EZB Vizepräsident, Luis de Guindos, Teilnahme an Deutsche Bank Forum *** 13:00 DE/EZB-Direktorin Schnabel, Rede und Panel-Teilnahme bei Finanzmarktklausur des Wirtschaftsrats der CDU 14:00 US/Fed-Richmond-Präsident Barkin, Rede bei Event der New York Association for Business Economics *** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Mai PROGNOSE: +7,5% gg Vm zuvor: -6,3% gg Vm *** 14:30 US/BIP (3. Veröffentlichung) 1Q annualisiert PROGNOSE: -0,2% gg Vq 2. Veröff.: -0,2% gg Vq 4. Quartal: +2,4% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +3,7% gg Vq 2. Veröff.: +3,7% gg Vq 4. Quartal: +2,3% gg Vq *** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Mai *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 244.000 zuvor: 245.000 *** 20:30 DE/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede zum 150. Bestehen der Münchner Opernfestspiele *** 22:15 US/Nike Inc, Ergebnis 4Q (23:00 Earnings-Call) *** - BE/EU-Gipfel - DE/IAB-Arbeitsmarktbarometer - GB/Gouverneur der Bank of England, Andrew Bailey, Rede bei jährlichem Dinner von TheCityUK ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/apo/mgo/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

June 25, 2025 10:11 ET (14:11 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.