Hallo zum "eMobility Update' von electrive! Wir haben diesmal einen Ausblick für Sie, wie sich die Regierungspartei SPD ein neues Förderprogramm vorstellt, das sich vor allem an Menschen richtet, die sich bislang kein Elektroauto leisten konnten. 2027 soll sich das nämlich ändern. Vorbild für den SPD-Vorschlag ist das sogenannte Sozialleasing aus Frankreich. Ein ähnliches Programm möchte die SPD ab 2027 auch in Deutschland starten. Und was da geplant ...

