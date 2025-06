© Foto: picture alliance / newscom | John Angelillo

Bernstein sieht in Coinbase die am meisten unterschätzte Krypto-Aktie und erwartet trotz breiter Skepsis eine massive Kursrallye in den kommenden Monaten.Die Aktie von Coinbase könnte in den kommenden Monaten um fast 50 Prozent zulegen, wenn es nach dem Analysehaus Bernstein geht. Analyst Gautam Chhugani hat sein Kursziel für den Krypto-Börsenbetreiber am Dienstag deutlich von 310 auf 510 US-Dollar angehoben - ein klares Signal an Investoren, die den Titel bislang eher skeptisch betrachteten. "Größte Krypto-Bank der USA" - Marktführer in mehreren Bereichen Coinbase ist derzeit der einzige Krypto-Wert im S&P 500 und dominiert den US-Krypto-Handelsmarkt, betont Bernstein. Darüber hinaus …