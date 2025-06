"Der Aktionärsbrief"

www.bernecker.info

Mit einem Umsatz von 1,9 Mrd. € lag man leicht über den Erwartungen. Das bereinigte EBIT legte in Q1 um 10,4?% auf 162?Mio.?€ zu, blieb damit aber unter den Erwartungen der Analysten. Der Nettogewinn stieg um 10,5?% auf 110,5?Mio.?€. Das Management bestätigte die Jahresprognose und erwartet beim Umsatz ein Niveau auf oder leicht über dem Vorjahr (6,2?Mrd.?€) sowie beim bereinigten EBIT eine Bandbreite von - 5?% bis + 5?% im Vergleich zu den 270?Mio.?€ aus dem Vorjahr. Nach dem starken Start sieht sich der Konzern eher am oberen Ende dieser Spanne. Der Vorstand verweist jedoch auf weiter steigende Personalkosten und ein anhaltend herausforderndes wirtschaftliches Umfeld.Dies ist ein Auszug aus unserem Brief, Ausgabe 26.Schlaglichter dieser Ausgabe:- 6 Titel aus den Warburg Highlights 2025- ifo-Geschäftsklima im Juni erneut verbessert- CONTINENTAL: Geduld ist gefragt- Europäischer Bankensektor mit neuem Trigger unter der LupeBörsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unterim Abo oder im Einzelabruf!Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info