Sofia / München, 25. Juni 2025 - Shelly Group SE (Ticker SLYG / ISIN: BG1100003166 ) ("Shelly Group"), ein Anbieter von IoT- und Smart-Building-Lösungen mit Sitz in Sofia, Bulgarien, gibt heute bekannt, dass der Verwaltungsrat in Umsetzung des Beschlusses der Hauptversammlung vom 2. Juni 2025 zur Dividendenausschüttung die folgenden Zahlungsbedingungen festgelegt hat:



Erster Auszahlungstermin - 7. Juli 2025 Letzter Zahlungstermin - 7. Juli 2026



Die Auszahlung der Dividende erfolgt über Central Depositary AD und in Übereinstimmung mit den Anforderungen des Gesetzes über das öffentliche Angebot von Wertpapieren und der Verordnung Nr. 8 vom 12. November 2003 über Central Depositary, erlassen von der FSC. Für die Aktionäre, deren Wertpapierkonten im Register A des Central Depositary /persönliche Konten/ eingetragen sind, wird die Dividende über die Filialen der DSK Bank AD ausgezahlt. Für Aktionäre, deren Wertpapierkonten im Register B des Central Depositary /Kundenunterkonto bei einem Anlagevermittler/ eingetragen sind, wird die Dividende über den jeweiligen Anlagevermittler mit Unterstützung des Central Depositary ausgezahlt. Nach Ablauf der Dividendenzahlung und innerhalb von fünf Jahren danach kann jeder Aktionär, der seine Dividende nicht erhalten hat, diese von der Gesellschaft in bar oder per Banküberweisung auf ausdrücklichen Antrag an die Shelly Group SE erhalten. Nicht bezogene und nicht beanspruchte Dividenden werden nach Ablauf der fünfjährigen Verjährungsfrist den Rücklagen der Gesellschaft zugeführt. Mehr Informationen unter corporate.shelly.com .



Über Shelly Group Die Shelly Group SE entwickelt, konstruiert und vermarktet IoT- und Smart-Building-Lösungen für DIY-Anwender und professionelle Nutzer und bietet fortschrittliche Technologie, nahtlose Interoperabilität und ein hohes Maß an technologischer Flexibilität. Shelly-Produkte ermöglichen die Remote-Kontrolle und -Automatisierung sowie das Energiemanagement von elektrischen Geräten und Smart Building-Lösungen über Mobiltelefone, PCs oder Hausautomatisierungssysteme von Drittanbietern. Zusätzlich zum Verkauf von Geräten erzielt die Shelly Group Umsatzerlöse mit ihren Cloud-Anwendungen. Die Shelly Group profitiert von einer geringen Kapitalbindung durch die Herstellung der Produkte bei Auftragsfertigern. Das Unternehmen hat eine starke Präsenz im deutschsprachigen Raum und ist mit seinen Produkten in mehr als 100 Ländern vertreten. Mit Niederlassungen in Deutschland, Bulgarien, Slowenien und Polen sowie in den USA und China ist die Shelly Group weltweit aktiv.



Ansprechpartner Investor Relations CROSS ALLIANCE communication GmbH

Sven Pauly

Telefon: +49 89 125 09 0331

E-Mail: sp@crossalliance.de

www.crossalliance.de



