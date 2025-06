DJ Das britische Start-up Merlin lanciert neue "Plug-and-Play"-KI-Agenten für Vertrieb und Business Development - und macht komplexe Recherchen überflüssig

Lemongrass Communications AG / Schlagwort(e): Produkteinführung Das britische Start-up Merlin lanciert neue "Plug-and-Play"-KI-Agenten für Vertrieb und Business Development - und macht komplexe Recherchen überflüssig 2025-06-25 / 16:38 CET/CEST =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Medienmitteilung Das britische Start-up Merlin lanciert neue "Plug-and-Play"-KI-Agenten für Vertrieb und Business Development - und macht komplexe Recherchen überflüssig London, 25. Juni 2025 - Das britische Start-up Merlin bringt mit seinen neuen KI-gestützten Research-Agenten eine Lösung auf den Markt, die Vertriebs- und Business-Development-Teams ohne technisches Vorwissen nutzen können («no code, no prompt»). Das Ziel: schnellere, fundierte Entscheidungen und ein klarer Wettbewerbsvorteil in wichtigen Geschäftssituationen. Merlin wurde von John Shewell gegründet, dem ehemaligen Kommunikationschef des Insurtech-Unicorns wefox. Aus seiner Erfahrung mit wachstumsstarken Unternehmen weiss Shewell, wie kritisch der Zugang zu verlässlichen Informationen in Echtzeit ist: "Ich war frustriert von den vielen Tools, die teuer, kompliziert und schlichtweg ineffizient waren. Mit Merlin geben wir vielbeschäftigten Profis ein Werkzeug an die Hand, das sofort die relevanten Informationen liefert, um schneller zum Abschluss zu kommen - ohne technisches Know-how." Relevante Informationen - auf den Punkt geliefert Merlin integriert sich nahtlos in den Kalender der Nutzer und erstellt automatisch präzise, faktengeprüfte Informationen zu Kunden, Gesprächspartnern oder potenziellen Leads. Diese "Briefings" landen vor jedem Meeting direkt im E-Mail-Posteingang: kompakt, verständlich und direkt einsetzbar. Das Fact-Checking basiert auf journalistischen Standards, inspiriert von der Arbeit in Newsrooms: schnell, verlässlich und auf den Punkt. Erste Resultate sprechen für sich Bereits in den ersten drei Monaten nach der Einführung konnte Merlin bei Pilotkunden: . die Engagement- und Abschlussraten verdreifachen, . über 2'000 Stunden Recherchearbeit einsparen - das entspricht mehr als 260 Arbeitstagen. Zahlreiche Pilotkunden sind inzwischen zahlende Kunden geworden. Führende europäische Unternehmen, wie die stark wachsende B2B-Plattform Connectd, sind auf das Unternehmen aufmerksam geworden und zeigen grosses Interesse. Ein Gründer, der weiss, worauf es ankommt Shewell weiss, worauf es in entscheidenden Geschäftsmomenten ankommt: Bei wefox trug er mit dazu bei, das Unternehmen innerhalb weniger Jahre zu einer globalen Marke mit einer Bewertung von USD 4,5 Milliarden zu machen und das damalige Rekord-Investment von USD 650 Millionen Dollar einzusammeln. "Führungskräfte brauchen heute sofort Zugang zu entscheidenden Informationen, haben aber weder Zeit noch Ressourcen für Prompt-Engineering, Workflow-Automatisierung oder das Checken von Fakten. Genau dafür haben wir Merlin entwickelt." Merlin lernt mit - und wird immer besser Jede Interaktion mit Merlin macht das System schlauer: Es erkennt Zusammenhänge, merkt sich Kontexte und optimiert sich selbst. Dieser kontinuierliche Lernprozess bringt im Vertrieb einen echten Wettbewerbsvorteil. Ein starkes Team mit Tempo Zum Team gehören neben Shewell auch Lex Chen, ehemals Venture Capitalist bei Ace Ventures, und Dat Tran, früher Leiter für KI-Projekte bei Axel Springer. Gemeinsam entwickelten sie die erste Version des Produkts in weniger als drei Wochen und erzielten die ersten Umsätze bereits nach zwei Monaten. Merlin gilt schon jetzt als eines der vielversprechendsten KI-Startups in Europa. Über Merlin Merlin erstellt automatisch kompakte, verifizierte Briefings, indem es sich nahtlos mit dem Kalender der Nutzer verbindet. Sobald ein Meeting eingetragen ist, beginnt die Informationsbeschaffung - ganz ohne manuelles Zutun. . Besonders geeignet ist Merlin für anspruchsvolle Geschäftstermine - aktuell mit Fokus auf Vertrieb und Business Development. . Die KI-basierten Research-Agenten liefern kurz vor jedem Meeting redaktionell geprüfte, prägnante Informationen - direkt ins E-Mail-Postfach. . So erhalten Führungskräfte in Sekunden vertrauenswürdige Erkenntnisse und sind optimal vorbereitet - ohne Prompt Engineering oder technische Vorkenntnisse. . Demo-Video hier verfügbar . Kostenlose Testversion hier verfügbar Die Zukunft der Business-Produktivität ist jetzt viel einfacher - und intelligenter. Kontakt: John Shewell CEO & co-founder john@merlinmedia.ai +4915221506895 =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zusatzmaterial zur Meldung: Datei: Medienmitteilung Merlin 25. Juni 2025 =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ende der Medienmitteilungen =----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

