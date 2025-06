Vaduz (ots) -Der Unternehmertag hat sein 20-jähriges Bestehen mit einem abwechslungsreichen Programm gefeiert. Am Jubiläum sprachen unter anderem S.D. Erbprinz Alois von und zu Liechtenstein sowie die Chefs von kybun Joya, Hoval und thyssenkrupp Presta.Der Unternehmertag ist seit 20 Jahren der zentrale und wichtigste Treffpunkt für Entscheidungsträger aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft. Die Jubiläumsausgabe am 25. Juni 2025 stand unter dem Motto "20 Jahre Mut zur Zukunft" und überraschte die rund 450 Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit einem besonders vielfältigen Programm. "Das ungebrochen grosse Interesse beweist eindeutig, dass das Bedürfnis nach Austausch und Inspiration gerade in Zeiten von Veränderungen und Unsicherheiten stärker denn je ist", erklären die beiden Veranstalter Markus Goop und Patrick Stahl.Aufbruch trotz UnsicherheitenNach der Begrüssungsansprache von Liechtensteins Wirtschaftsminister Hubert Büchel skizzierte Thomas Gitzel, Chefökonom VP Bank, die ökonomischen Herausforderungen und analysierte die aktuelle Konjunkturlage für KMU und Industrie in Liechtenstein und der Region. Zum Jubiläum trat S.D. Erbprinz Alois von und zu Liechtenstein zum ersten Mal am Unternehmertag auf. Das stellvertretende Staatsoberhaupt des Fürstentums Liechtenstein blickte im Gespräch mit Moderator Tobias Müller auf die aktuellen politischen Herausforderungen und ihre Auswirkungen auf die Wirtschaft. Er setzt auf liberale Rahmenbedingungen, ein gutes Bildungswesen sowie Zugang zu Wissenschaft und Forschung, damit Liechtenstein weiterhin ein attraktiver Standort für Unternehmen bleibt.Dem Erfolgsgeheimnis auf der SpurDas Erfolgsgeheimnis bekannter Marken kennt Leone Ming bestens. Der Agenturgründer und Markenexperte sprach anhand konkreter Beispiele über die Do's and Don'ts in der Markenführung. Anschliessend erzählten zwei Unternehmer aus unterschiedlichen Generationen, wie die Erfindung eines gesundheitsfördernden Schuhs zu einer weltweit erfolgreichen Schuhmarke geführt hat. Karl Müller senior hat die Schuhindustrie mit der runden Sohle der MBT-Schuhe revolutioniert. Karl Müller junior führt die Vision seines Vaters fort und setzt dabei auch auf neue Wege.Nach der Erfrischungspause sprach Sarah Lewandowski über die Herausforderungen der digitalen Transformation. Sie ist Global Technology & Innovation Lead bei Bayer. Lewandowski erklärte, wie die technologische Entwicklung eine rasante Veränderung von Arbeitswelt und Gesellschaft mit sich bringt und warum eine Kultur der Innovation notwendig ist, damit Unternehmen weiterhin wettbewerbsfähig bleiben.Herausforderungen für den WirtschaftsstandortVielfältige Herausforderungen beschäftigen aktuell sowohl KMU als auch Industrie. Die CEOs Fabian Frick und Patrick Vith diskutierten unter der Leitung von Moderator Tobias Müller über die Auswirkungen der aktuellen ökonomischen und geopolitischen Unsicherheiten auf den Werkplatz. Hoval-Co-CEO Fabian Frick und thyssenkrupp-Presta-CEO Patrick Vith sind beide überzeugt, dass der Wirtschaftsstandort Liechtenstein eine positive Zukunft hat, sofern Politik, Wirtschaft und Wissenschaft weiterhin eng zusammenarbeiten, um optimale Rahmenbedingungen für Unternehmen bieten zu können. Zum Abschluss betrat Timo Wopp die Bühne. Der preisgekrönte Kabarettist fasste die Referate und Gespräche der Veranstaltung auf unterhaltsame Art und Weise zusammen. Abgerundet wurde der Unternehmertag mit einem Networking-Apéro.Träger der Tagung ist die Regierung des Fürstentums Liechtenstein. An Bord sind zahlreiche Partner aus der Privatwirtschaft und Wirtschaftsverbände. Veranstalter ist der Verein Unternehmertag in Zusammenarbeit mit der Eventagentur Skunk AG.Informationen unter www.unternehmertag.liPressekontakt:Ministerium für Inneres, Wirtschaft und SportPatrick Stahl, Eventagentur SkunkT +423 231 18 28stahl@skunk.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100932878