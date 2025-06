Michaelerberg-Pruggern (ots) -Russland will NATO-Deutschland überfallen.Erlaubte Frage: Warum soll Putin-Russland Deutschland überfallen?1. Deutschland ist mit \ua792 2,5 Billionen verschuldet! Will das russische Volk diese Schulden übernehmen? Nein!2. Deutschland hat Millionen Migranten, die \ua792 30 Milliarden pro Jahr kosten. Will Putin für diese Probleme haften? Nein!3. Deutschland hat keine Rohstoffe. Russland dagegen besitzt 50% aller Bodenschätze unseres Planeten. Ist es Putins Gier nach Rohstoffen? Nein!Lt. Faktencheck hat Russland an einer Eroberung Deutschlands nicht das geringste Interesse!Und doch sieht der Prophet Alois Irlmaier den russischen Angriff auf Deutschland klar voraus! Was kann also Putins Motiv dafür sein?Die beispielgebende Antwort haben Israel-USA mit ihrem "Präventivschlag" gegen den Iran vorexerziert!Das mit überlegenen US/NATO Waffensystemen, wie den neu bestellten atomwaffenfähigen Angriffs-Bombern F-35A, an die Wand gedrängte Putin-Russland wird zum Schutz seiner Sicherheitsinteressen ebenfalls zu diesem militärstrategisch oft genutzten "Präventivschlag" gezwungen sein. Nach russischer Geschichtsauslegung, aktuell bewiesen durch Selenskyjs Präsenz beim NATO-Gipfel, ist für Putin der Angriff sogar völkerrechtlich gedeckt, denn für ihn ist seine "militärische Spezialoperation" ein rein regionaler Konflikt.Irlmaier weiter: Russland wird auf den (verseuchten) Schlachtfeldern in D/EU als Verlierer hervorgehen!Der Autor Ernst Walter Schrempf, klimanotstand.com, beschäftigt sich mit der Folgenabschätzung einer, wie bisher in der Geschichte, nur von wenigen Tausend Politikerinnen und Politikern verursachten, mittlerweile unlösbaren globalen Polykrise.Auf der Suche nach Auswegen aus der vorherrschenden zivilgesellschaftlichen Massen-Apathie stößt er auf das Bergdorf Garabandal mit seinen spektakulären, an die gesamte Menschheit gerichteten Mahnungen zur Umkehr.Bei seinen Forschungen entdeckt er die wissenschaftlich bewiesene Breitengradbrücke (43°12'00') zum 2500 km entfernten Medjugorje. An beiden Orten wird bereits seit Jahrzehnten eindringlich vor "viel Blut über Europa" gewarnt.Leider wurde nicht darauf gehört, und, später war es zu spät!Durch die Breitengradbrücke inspiriert, fügt Schrempf die Botschaften von Garabandal (1961) und Medjugorje (1981) aneinander. Für ihn entschlüsseln sie wortwörtlich die tragische Zukunft der Menschheit.Pressekontakt:Schloss Thannegg AcademyTelefon: +436645232166Original-Content von: Schloss Thannegg Academy, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/158050/6063189