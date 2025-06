© Foto: picture alliance / abaca | Khademian Farzaneh

Immer mehr Notenbanken wenden sich vom US-Dollar ab. Die politische Unsicherheit in Washington lässt Anleger umdenken und bringt dem Euro eine zweite Chance als Weltwährung.Der US-Dollar verliert an Strahlkraft und das nicht nur temporär. Der zunehmende Trend zur Währungsdiversifikation, geopolitische Spannungen und die erratische Wirtschaftspolitik unter Donald Trump zwingen viele Zentralbanken weltweit zum Umdenken. In den Mittelpunkt rückt dabei ein alter Bekannter: der Euro. Rund ein Drittel der weltweit wichtigsten Notenbanken plant, die Dollar-Bestände zu verringern und stattdessen Gold, den Euro oder in geringerem Umfang den chinesischen Yuan aufzustocken, wie aus einer aktuellen …