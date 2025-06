Krypto News: Darum ist Michaël van de Poppe bullisch für SUI

Heute sorgt der bekannte Krypto-Analyst Michaël van de Poppe mit einer optimistischen Einschätzung für SUI für einiges an Aufsehen. In einem aktuellen Beitrag zeigt er sich trotz der jüngsten Kursverluste bullisch für den Coin und sieht gerade jetzt eine spannende Einstiegschance.

Die Kryptowährung SUI vom gleichnamigen Projekt besteht ja bereits seit 2023 und hatte vor allem zum Ende 2024 einen starken Hype erlebt. Hier wurde vielen Anlegern klar, dass SUI ähnliche Funktionalitäten abdecken kann wie Solana oder Ethereum, und viele handelten SUI bereits als SOL- beziehungsweise ETH-Killer. Daraus resultierte zum Ende 2024 eine massive Rallye, die den Preis von SUI bis auf ein Allzeithoch von 5,35 $ steigen ließ.

Seit Beginn des Jahres hat sich bei Anlegern jedoch eine gewisse Ernüchterung eingestellt, was zu einer Korrektur auf zunächst 2 $ und nach einer zwischenzeitlichen Erholung auf 4 $ erneut auf 2,5 $ führte. Grundsätzlich macht das Chartbild von SUI damit im Angesicht der Wertentwicklung der letzten Monate keinen besonders positiven Eindruck.

Umso verwunderlicher ist es da, dass der renommierte Analyst Michaël van de Poppe sehr optimistisch für die weitere Entwicklung von SUI eingestellt zu sein scheint. In einem gestern abgegebenen Post auf X sieht er SUI als eine der spannendsten Investitionsmöglichkeiten im Kontext der jüngsten Kapitulation von Altcoins.

Ihm zufolge nimmt das DeFi-Tradingvolumen von SUI immer weiter Fahrt auf und liegt inzwischen bereits bei über 13,5 Milliarden $ innerhalb der letzten 30 Tage. Außerdem sieht er es als sehr positiv an, dass das Lending-Protokoll SuiLend eine starke Steigerung des Total Value Locked auf über eine halbe Milliarde $ verzeichnen konnte.

