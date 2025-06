Der zweite Bericht des Unternehmens in Folge umfasst alle weltweiten Aktivitäten

Die PQE Group freut sich, die Fertigstellung und Veröffentlichung ihres Nachhaltigkeitsberichts 2024 bekannt geben zu können. Dies ist ein bedeutender Meilenstein für das Unternehmen, da es sich um den zweiten Bericht und den ersten handelt, der die gesamte globale Geschäftstätigkeit abdeckt. Im Gegensatz zur vorherigen Ausgabe 2023, die sich ausschließlich auf die italienische Niederlassung konzentrierte, bietet dieser Bericht einen umfassenden Überblick über die Nachhaltigkeitsstrategie und die Auswirkungen des Unternehmens in allen 23 Ländern, in denen es tätig ist. Ausschlaggebend für die Veröffentlichung war die Richtlinie der Europäischen Union zur Nachhaltigkeitsberichterstattung (CSRD), eine Verordnung, die von großen Unternehmen verlangt, detaillierte Informationen zu Umwelt-, Sozial- und Governance-Themen (ESG) in einem standardisierten, transparenten und vergleichbaren Format offenzulegen.

Diese Verpflichtung spiegelt das umfassendere Engagement der EU wider, wirtschaftliche Aktivitäten mit Klima- und sozialen Zielen in Einklang zu bringen, und wird durch nationale Gesetzgebung auf der Grundlage von Richtlinien durchgesetzt, die von der Europäischen Kommission, dem Parlament und dem Rat genehmigt wurden. Die technischen Standards für die Berichterstattung, die so genannten European Sustainability Reporting Standards (ESRS), wurden von der European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) entwickelt und sollen Unternehmen dabei helfen, sowohl ihre Auswirkungen auf die Welt als auch die Risiken, die Nachhaltigkeitsprobleme für ihr Geschäft darstellen, zu bewerten und zu kommunizieren.

Der Bericht von PQE beginnt mit einer Bewertung der Wesentlichkeit, die gemäß dem ESRS- und dem Global Reporting Initiative (GRI)-Rahmenwerk durchgeführt wurde. Dieser Prozess umfasste die Einbeziehung von Stakeholdern und identifizierte die wichtigsten ESG-Themen für das Unternehmen.

Im Bereich Umwelt hat die PQE Group umfassende Treibhausgasemissionen (THG) gemäß der Norm ISO 14064-1:2019 transparent offengelegt, wobei die direkten Scope-1-Emissionen, die indirekten Scope-2-Emissionen aus Elektrizität und die indirekten Scope-3-Emissionen, vor allem aus Geschäftsreisen, detailliert aufgeführt sind. Diese detaillierten Angaben zu den Emissionen zeigen den klaren Weg der PQE Group hin zu einem geringeren CO2-Fußabdruck.

Aus sozialer Sicht führte das Unternehmen umfassende Schulungen zu integrativer Sprache, DE&I-Themen und beruflicher Entwicklung durch und sorgte gleichzeitig für ein sicheres Arbeitsumfeld und faire Aufstiegsmöglichkeiten. Leistungsbeurteilungen und Mitarbeiterfeedbackprozesse wurden systematisiert und ausgeweitet, und 2024 wurden über 2200 interne Gespräche geführt.

Was die Unternehmensführung betrifft, so hat die PQE Group ihr Engagement für ethische Geschäftspraktiken durch Schulungen, Due-Diligence-Prüfungen von Partnern und die Einführung neuer Initiativen wie die Anwendung "Legality Rating" verstärkt.

Die Regulierung ist zu einer entscheidenden Säule des Vertrauens der Stakeholder geworden. Durch die Berichterstattung in voller Übereinstimmung mit der CSRD und dem ESRS bekräftigt die PQE Group ihr Engagement für eine Geschäftstätigkeit, die nicht nur legal, sondern auch prinzipientreu und transparent ist.

"Während die Europäische Union ab 2025 die Veröffentlichung von Dokumenten vorschreibt, die die Einhaltung der EU-Gesetzgebung und der Richtlinien des EFR A G belegen, freue ich mich, dass die PQE Group freiwillig damit begonnen hat, diesen Nachhaltigkeitsbericht frühzeitig zu entwickeln, indem sie ihren Bericht 2023, der ihre Leistungen im Bereich der Nachhaltigkeit in Italien widerspiegelt, und jetzt, für 2024, ihren globalen Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht", sagte Gilda D'Incerti, CEO und Gründerin der PQE Group. "Es ist ein großes Unterfangen, eine große Menge an Informationen über unser Unternehmen, seine Mitarbeiter, Zertifizierungen, Governance, Nachhaltigkeitsinitiativen und vieles mehr zu ermitteln; die in diesem umfassenden Dokument präsentierten Ergebnisse zeigen die sehr wichtige Arbeit, die PQE geleistet hat und weiterhin leistet, um einen kontinuierlichen Fokus auf Nachhaltigkeit, starke Ethik und unternehmensweite Gerechtigkeit auf der Grundlage von Leistung für Europa und darüber hinaus zu erhalten."

Über die PQE Group

Die PQE Group ist ein führendes Life-Science-Beratungsunternehmen in weiblichem Besitz, das sowohl für Branchenriesen als auch für KMU weltweit hochwertige Lösungen in den Bereichen GCP, GLP, GMP und GDP anbietet. Mit dem Schwerpunkt auf Innovation, Effizienz und Nachhaltigkeit und einer globalen Präsenz durch 23 Tochtergesellschaften und mehr als 40 Niederlassungen auf der ganzen Welt setzt die PQE Group weiterhin Maßstäbe in der Branche und treibt positive Veränderungen im Life-Science-Sektor voran. Die CEO und Gründerin der Gruppe, Gilda D'Incerti, hat vor kurzem ReSQ-UP ins Leben gerufen, eine bahnbrechende Initiative im Bereich der klinischen Forschungsorganisationen, die sich auf die Unterstützung aufstrebender Start-ups in den Bereichen Frauengesundheit (FemTech), medizinische Geräte und Innovationen im medizinischen Cannabis-Sektor konzentriert.

Der vollständige Nachhaltigkeitsbericht 2024 steht zum Download bereit:

