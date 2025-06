Toronto, Ontario--(25. Juni 2025) / IRW-Press / WonderFi Technologies Inc. (TSX: WNDR) (OTCQB: WONDF) (das "Unternehmen" oder "WonderFi") gab heute bekannt, dass Institutional Shareholder Services Inc. ("ISS"), eine führende unabhängige Beratungsfirma für Stimmrechtsvertreter, den Inhabern von Stammaktien (die "Aktien") und Broker-Warrants ("Broker-Warrants") des Unternehmens (zusammen die "Aktionäre") empfohlen hat, FÜR den Sonderbeschluss zu stimmen, mit dem der zuvor angekündigte gesetzlich vorgeschriebene Arrangement-Plan zwischen WonderFi und Wrangler Holdings Inc. (der "Käufer"), einer hundertprozentigen, indirekten Tochtergesellschaft von Robinhood Markets, Inc. (NASDAQ: HOOD) ("Robinhood"), genehmigt wird.

Das Arrangement, das gemäß Division 5 von Part 9 des Business Corporations Act (British Columbia) getroffen wurde (das "Arrangement"), besteht zwischen WonderFi und dem Käufer. Im Rahmen des Arrangements wird der Käufer alle ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Aktien für 0,36 C$ pro Aktie erwerben, und die Inhaber von Broker-Warrants werden einen Barbetrag pro Broker-Warrant erhalten, der dem Wert nach Black-Scholes jedes Broker-Warrants an dem Werktag unmittelbar vor Abschluss des Arrangements entspricht.

ISS führt in seinem Bericht, in dem es den Aktionären empfiehlt, FÜR das Arrangement zu stimmen, die zwingenden strategischen und finanziellen Gründe für das Arrangement an und erklärt:

"Die Gegenleistung für das Angebot stellt eine erhebliche Prämie von 41,2 Prozent gegenüber dem Kurs am Tag vor der Ankündigung und eine Prämie von 89,5 Prozent gegenüber dem Aktienkurs zwei Monate vor der Ankündigung dar." ISS hob auch hervor, dass WonderFi mehrere Fairness-Gutachten erhalten hat, in welchen die Transaktion aus finanzieller Sicht für die Aktionäre als fair bewertet wurde.

Das erfahrene Research-Team von ISS bietet umfassende Stimmrechtsanalysen und Stimmempfehlungen für mehr als 50.000 Versammlungen pro Jahr in über 100 Märkten weltweit.

Empfehlungen des Board und des Special Committee von WonderFi

Das Board of Directors von WonderFi (das "Board") (mit zwei befangenen Direktoren, die sich der Stimme enthielten) empfiehlt den Aktionären einstimmig, teilweise auf der Grundlage der einstimmigen Empfehlung eines Special Committee des Board (das "Special Committee"), und der von Origin Merchant Partners und Canaccord Genuity Corp. erhaltenen Fairness-Gutachten, FÜR das Arrangement zu stimmen.

Die vollständigen Einzelheiten des vorgeschlagenen Arrangements, einschließlich der Abstimmungsanweisungen, sind in dem Rundschreiben des Managements des Unternehmens vom 13. Juni 2025 (das "Rundschreiben") und in den zugehörigen Materialien für die bevorstehende Sonderversammlung der Aktionäre (die "Versammlung") enthalten, die unter dem Emittentenprofil von WonderFi auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) sowie auf der Website von WonderFi eingereicht wurden.

Stimmen Sie noch heute ab

Die Aktionäre werden gebeten, das Rundschreiben zu lesen und rechtzeitig vor der Stimmabgabefrist um10:00 Uhr (Toronto Ortszeit) am 15. Juli 2025 abzustimmen.

Details der Versammlung

Die rein virtuelle Versammlung findet am 17. Juli 2025 um 10:00 Uhr (Ortszeit Toronto) als Audio-Webcast unter http://meetnow.global/M9UKYUU statt.

Fragen von Aktionären und Unterstützung bei der Stimmabgabe

Aktionäre, die Fragen zur Stimmabgabe ihrer Aktien und Broker-Warrants haben oder Hilfe benötigen, können sich wie folgt an Morrow Sodali (Canada) Ltd., den Proxybeauftragten von WonderFi und Kommunikationsberater für Aktionäre, wenden:

Morrow Sodali (Canada) Ltd.

Gebührenfrei: 1.888.777.0836 (für Aktionäre in Nordamerika)

International: 1.289.695.3075 (für Aktionäre außerhalb von Nordamerika) per E-Mail: assistance@investor.sodali.com

Über WonderFi

WonderFi ist die größte regulierte Plattform für den Handel mit Kryptowährungen in Kanada und Weltmarktführer auf dem Gebiet der zentralisierten und dezentralisierten Finanzdienstleistungen und -produkte.

Mit einem verwahrten Kundenvermögen von über 1,35 Mrd. $ sind die regulierten Handelsplattformen von WonderFi bestens gerüstet, um Krypto-Teilnehmer auf der ganzen Welt mit seinem Leistungsspektrum, das von Handel- und Zahlungsoptionen bis hin zu dezentralisierten Produkten, einschließlich zweckorientierter Blockchains und Wallet-Anwendungen ohne Verwahrung, reicht, zu überzeugen.

Das Unternehmen ist darauf ausgerichtet, Anlegern ein diversifiziertes Anlagespektrum im internationalen Digital-Asset-Ökosystem anzubieten, und kann auf eine nachweisliche Erfolgsbilanz bei der Einführung neuer Produkte und der Erlangung entsprechender Registrierungen verweisen. Das Unternehmen ist außerdem Inhaber von marktführenden Marken wie Bitbuy, Coinsquare, Smartpay und Bitcoin.ca.

Nachdem sich die Welt weiter in Richtung Blockchain bewegt, ist WonderFi strategisch gut aufgestellt, um durch fortlaufende Innovationen im Bereich der digitalen Assets sowohl Marktanteile als auch Wallet-Anteile dazuzugewinnen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.wonder.fi.

Weiterführende Informationen

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Media / Investor Relations

Charlie Aikenhead

mailto:Invest@wonder.fi

Zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze und kann auch Aussagen enthalten, die "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 darstellen könnten. Solche zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen sind nicht repräsentativ für historische Fakten oder Informationen oder den aktuellen Zustand, sondern stellen lediglich die Überzeugungen von WonderFi Technologies Inc. ("WonderFi" oder das "Unternehmen") hinsichtlich zukünftiger Ereignisse, Pläne oder Ziele dar, von denen viele naturgemäß ungewiss sind und außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, einschließlich des Abschlusses der endgültigen Vereinbarungen über die Partnerschaft, des Erhalts der entsprechenden behördlichen Genehmigungen, der Zeitpunkt des Starts und die erwarteten Vorteile der Partnerschaft. Im Allgemeinen sind solche zukunftsgerichteten Informationen oder zukunftsgerichteten Aussagen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie "könnte", "beabsichtigen", "erwarten", "glauben", "wird", "prognostiziert", "geplant", "geschätzt", "bald", "potenziell", "antizipieren" oder Abwandlungen solcher Wörter zu erkennen.

Durch die Kennzeichnung solcher Informationen und Aussagen auf diese Weise weist das Unternehmen den Leser darauf hin, dass diese Informationen und Aussagen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen Informationen und Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Darüber hinaus hat das Unternehmen im Zusammenhang mit den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen und zukunftsgerichteten Aussagen bestimmte Annahmen getroffen, einschließlich der Fähigkeit der Parteien, die erforderlichen Genehmigungen durch die Behörden, Gerichte und die Wertpapierinhaber rechtzeitig und zu zufriedenstellenden Bedingungen einzuholen; der Fähigkeit der Parteien, die anderen Bedingungen für den Abschluss des Arrangements rechtzeitig zu erfüllen, sowie anderer Erwartungen und Annahmen in Bezug auf das geplante Arrangement. Die angegebenen voraussichtlichen Termine können sich aus einer Reihe von Gründen ändern, darunter die erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörden, der Wertpapierinhaber und der Gerichte sowie die Notwendigkeit, die Fristen für die Erfüllung der anderen Bedingungen für den Abschluss des geplanten Arrangements zu verlängern. Zu den wichtigsten Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen prognostizierten Ergebnissen abweichen, gehören: das Versäumnis der Parteien, die erforderlichen Genehmigungen der Wertpapierinhaber, der Aufsichtsbehörden und der Gerichte einzuholen oder die Bedingungen für den Abschluss des Arrangements in anderer Weise rechtzeitig zu erfüllen. Wenn es den Parteien nicht gelingt, die erforderlichen Genehmigungen der Wertpapierinhaber, der Aufsichtsbehörden und der Gerichte einzuholen oder die Bedingungen für den Abschluss des Arrangements anderweitig zu erfüllen oder das Arrangement abzuschließen, kann dies dazu führen, dass das Arrangement nicht zu den vorgeschlagenen Bedingungen oder überhaupt nicht abgeschlossen wird. Diese Risiken sollen keine vollständige Liste der Faktoren darstellen, die das Unternehmen beeinflussen könnten; diese Faktoren sollten jedoch sorgfältig abgewogen werden. Sollten eines oder mehrere dieser Risiken, Ungewissheiten oder andere Faktoren eintreten oder sollten sich die den zukunftsgerichteten Informationen oder Aussagen zugrunde liegenden Annahmen als unrichtig erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den hierin beschriebenen abweichen. Die Auswirkungen einer Annahme, eines Risikos, einer Ungewissheit oder eines anderen Faktors auf eine bestimmte zukunftsgerichtete Aussage können nicht mit Sicherheit bestimmt werden, da sie voneinander unabhängig sind und die zukünftigen Entscheidungen und Handlungen des Unternehmens von der Einschätzung aller Informationen durch das Management zum jeweiligen Zeitpunkt abhängen. Eine ausführlichere Beschreibung der Risikofaktoren, die sich auf das Geschäft, die Finanzlage und die Betriebsergebnisse von WonderFi auswirken können, finden Sie in der Diskussion und Analyse des Managements und in den Finanzberichten für den am 31. März 2025 endenden Zeitraum, die auf dem SEDAR+-Profil unter www.sedarplus.ca verfügbar sind.

Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen zugrunde gelegt wurden, sowie die darin enthaltenen Erwartungen angemessen sind, sollte man sich nicht zu sehr auf diese Informationen und Aussagen verlassen, und es kann keine Zusicherung oder Garantie dafür gegeben werden, dass sich diese zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in diesen Informationen und Aussagen erwarteten abweichen können. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen und zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen und/oder zukunftsgerichtete Aussagen, die in dieser Pressemitteilung enthalten sind oder auf die darin Bezug genommen wird, zu aktualisieren, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen. Alle nachfolgenden schriftlichen und mündlichen zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen, die dem Unternehmen oder in seinem Namen handelnden Personen zuzuschreiben sind, werden durch diesen Hinweis in ihrer Gesamtheit ausdrücklich eingeschränkt. Alle hierin genannten Finanzbeträge sind in kanadischen Dollar angegeben, sofern nicht ausdrücklich anders angegeben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80140Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80140&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA97818W1077Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.https://www.wallstreet-online.de/nachricht/19517132-fuehrende-unabhaengige-beratungsfirma-iss-empfiehlt-aktionaeren-wonderfi-fuer-geplante-transaktion-robinhood-stimmen