Regula, ein globaler Entwickler von forensischen Geräten und Lösungen zur Identitätsprüfung, wurde im G2 Grid® Report für Identitätsprüfung Sommer 2025 als führendes Unternehmen ausgezeichnet. Darüber hinaus wurde das Unternehmen im G2 Relationship Index für Identitätsprüfung Sommer 2025 mit einer positiven Bewertung von 100 an die Spitze der Kategorie für Support-Zufriedenheit gesetzt. Beide Auszeichnungen basieren ausschließlich auf Kunden -Feedback

G2 badges recognize Regula's leadership in identity verification and its unmatched customer support

Der G2 Relationship Index und der Grid Report bewerten Anbieter von Identitätsprüfungslösungen (IDV) anhand von echten Nutzerbewertungen in verschiedenen Bereichen der Kundenzufriedenheit und Marktpräsenz, darunter Produktqualität, Benutzerfreundlichkeit, Vertrauenswürdigkeit und Weiterempfehlungswahrscheinlichkeit. Auf Grundlage dieser Daten werden IDV-Anbieter im Grid Reportals Nischenanbieter, Herausforderer, High Performer oder Marktführer eingestuft und erhalten eine Bewertung im Relationship Index.

Regula erhielt den Status "Leader" und eine Bewertung von 4,9 (von 5) aufgrund der folgenden G2-Nutzerbewertungen:

100 der Nutzer sind mit dem Kundensupport zufrieden.

98 würden Regula weiterempfehlen.

97 sagen, dass die Zusammenarbeit einfach ist.

94 bestätigen, dass die Produkte von Regula ihren Anforderungen entsprechen.

90 der Nutzer glauben, dass das Unternehmen auf dem richtigen Weg ist.

Ihar Kliashchou, Chief Technology Officer bei Regula, kommentierte diese Auszeichnung wie folgt: "Wir sind besonders stolz darauf, für das anerkannt zu werden, was am wichtigsten ist das Vertrauen unserer Kunden zu gewinnen und zu bewahren. Unsere Technologie ist auf Präzision und Skalierbarkeit ausgelegt, aber es ist die Art und Weise, wie wir unsere Kunden unterstützen, die das Erlebnis ausmacht. Diese Anerkennung spiegelt das Engagement unseres gesamten Teams wider."

Im Gegensatz zu herkömmlichen mehrstufigen Support-Systemen verwendet Regula ein Swarming-Support-Modell, bei dem sofort die richtigen Experten hinzugezogen werden, um Probleme gemeinsam zu lösen ohne lange Wartezeiten und Eskalationen. Dieser Ansatz hat sich insbesondere in Branchen mit hohen Risiken bewährt, in denen Zeit und Genauigkeit entscheidend sind.

Diese jüngste Auszeichnung durch die G2-Community folgt auf die kürzliche Aufnahme von Regula in den KuppingerCole Leadership Compass for Identity Verification 2025, wo das Unternehmen als Innovationsführer ausgezeichnet wurde, insbesondere für seine zu 100 interne Forschung und Entwicklung, seine forensische Technologie und eine der weltweit umfassendsten globalen Dokumentenabdeckung.

Weitere Informationen zu den Lösungen und dem Fachwissen von Regula finden Sie auf der offiziellen Website.

Über Regula

Regula ist ein weltweiter Entwickler von forensischen Geräten und Lösungen zur Identitätsprüfung. Mit unserer mehr als 30-jährigen Erfahrung in der forensischen Forschung und der weltweit größten Bibliothek von Dokumentenvorlagen entwickeln wir bahnbrechende Technologien zur Überprüfung von Dokumenten und biometrischen Daten. Unsere Hardware- und Softwarelösungen ermöglichen es mehr als 1.000 Organisationen und 80 Grenzkontrollbehörden weltweit, ihren Kunden einen erstklassigen Service zu bieten, ohne Kompromisse bei der Sicherheit oder Geschwindigkeit einzugehen. Regula wurde mehrfach in den Gartner® Market Guide for Identity Verification als "Representative Vendor" aufgenommen.

Erfahren Sie mehr unter www.regulaforensics.com.

