Ziel der Forschung ist es, ein besseres Verständnis der Mechanismen des alternativen Spleißens bei neurodegenerativen Erkrankungen zu gewinnen

Parse Biosciences wird Forschende der Icahn School of Medicine von Mount Sinai bei der Erstellung einer der größten Einzelzell-Datensätze unterstützen. Mit dieser Initiative sollen neue Erkenntnisse über alternative Spleißereignisse in den Zellen von Alzheimer- und Parkinson-Patienten gesammelt werden. In der ersten Phase der Studie werden Transkriptomprofile von mehr als 10 Millionen Zellen aus über 1.000 peripheren mononukleären Blutzellen (PBMC) von Patienten mit neurodegenerativen Erkrankungen analysiert. Die durch diese Analysen erhobenen Daten werden das Fundament für neue Erkenntnisse legen, die das Verständnis, die Diagnose und die Behandlung dieser Krankheiten grundlegend verändern könnten.

"Die bisherige Forschung zu neurodegenerativen Erkrankungen war auf die genomischen Grundlagen für die Diagnose von Krankheiten ausgerichtet. Nur wenige Studien haben sich jedoch mit den posttranskriptionellen Ereignissen befasst, die die Pathologie und das Fortschreiten der Krankheit weiter vorantreiben könnten", so Dr. Towfique Raj, leitender Studienarzt im Labor für funktionelle Genomik und Kernmitglied des Ronald M. Loeb Center for Alzheimer's Disease bei Mount Sinai, der diese Studie leiten wird. "Wir sind sehr erfreut, in großem Maßstab alternative Spleißereignisse in Einzelzellen untersuchen zu können, um alternative Faktoren für die Entstehung, den Verlauf und den Schweregrad von Krankheiten zu identifizieren. Studien dieser Größenordnung sind entscheidend für die Entwicklung grundlegender Modelle, die uns helfen, neurodegenerative Erkrankungen besser zu verstehen."

Das Forschungsteam von Dr. Raj am Mount Sinai befasst sich mit der Erforschung der molekularen Mechanismen neurodegenerativer Erkrankungen wie Alzheimer, Parkinson und ALS (Amyotrophe Lateralsklerose).

Zu diesem Zweck führt das Team des Mount Sinai eine Hochdurchsatz-Profilierung an PBMCs durch, die von Patienten mit bestätigter Alzheimer- oder Parkinson-Diagnose gespendet wurden. Die Forschungsgruppe plant, insgesamt mehr als 1.000 Proben zu untersuchen, um Daten zum gesamten Transkriptom einzelner Zellen zu erfassen. Die bei Mount Sinai vorbereiteten Proben werden anschließend an Parse GigaLab versandt eine hochmoderne Einrichtung, die eigens für die Generierung umfangreicher Datensätze zur Einzelzell-RNA-Sequenzierung konzipiert wurde. Mithilfe der Evercode-Chemie von Parse kann das GigaLab schnell große Einzelzell-Datensätze in überragender Qualität erstellen.

"Wir freuen uns darauf, die bahnbrechende Arbeit des Raj Lab mit der Technologie von GigaLab weiter voranzutreiben", kommentiert Dr. Charlie Roco, Chief Technology Officer bei Parse Biosciences. "Die Geschwindigkeit und der Maßstab, die mit dem GigaLab möglich sind, tragen wesentlich dazu bei, die Forschung zu beschleunigen und schneller als je zuvor neue Erkenntnisse zu gewinnen."

Über Parse Biosciences

Parse Biosciences ist ein weltweit tätiges Life-Sciences-Unternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, den Fortschritt in der menschlichen Gesundheit und der wissenschaftlichen Forschung zu beschleunigen. Parse Biosciences ermöglicht Forschern die Sequenzierung von Einzelzellen in noch nie dagewesenem Umfang und mit noch nie dagewesener Effizienz. Der bahnbrechende Ansatz des Unternehmens hat bahnbrechende Entdeckungen in den Bereichen Krebsbehandlung, Geweberegeneration, Stammzelltherapie, Nieren- und Lebererkrankungen, Gehirnentwicklung und Immunsystem hervorgebracht.

Mit der von den Mitbegründern Alex Rosenberg und Charles Roco an der University of Washington entwickelten Technologie hat Parse über 100 Millionen Dollar an Kapital beschafft und wird von über 2.500 Kunden in aller Welt genutzt. Das wachsende Produktportfolio umfasst Evercode Whole Transcriptome, Evercode TCR, Evercode BCR, Gene Select und eine Lösung für die Datenanalyse, Trailmaker.

Parse Biosciences hat seinen Sitz in Seattles pulsierendem Stadtteil South Lake Union, wo das Unternehmen vor kurzem einen neuen Hauptsitz und ein hochmodernes Labor bezogen hat. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie https://www.parsebiosciences.com/.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250625193848/de/

Contacts:

Kaitie Kramer, Vice President, Marketing

kkramer@parsebiosciences.com