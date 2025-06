Vereinbarung über die Bereitstellung von 4,8 Millionen naturbasierten CO2-Kreditgutschriften durch IFM-Projekte der nächsten Generation bei gleichzeitigem Schutz von über 425.000 Acres Waldfläche

Anew Climate und Aurora Sustainable Lands gaben heute eine 10-Jahres-Vereinbarung mit Microsoft über die Bereitstellung von 4,8 Millionen naturbasierten CO2-Krediten bekannt.

Die Vereinbarung unterstützt eines der größten permanenten Projekte zur CO2-Bindung in bewirtschafteten Wäldern in den Vereinigten Staaten und wird Investitionen und Arbeitsplätze in Waldgemeinden schaffen.

Die von Anew Climate entwickelten und von Aurora Sustainable Lands verwalteten Projekte umfassen ökologisch vielfältige Waldgebiete in New York, Virginia, West Virginia, Kentucky und Florida und nutzen Improved Forest Management (IFM) zur Generierung naturbasierter Emissionsgutschriften. Die aus diesen Projekten resultierenden Zertifikate gehören zu den ersten, die im Rahmen des IFM v2.1-Protokolls von ACR ausgestellt werden, einer Methodik der nächsten Generation, die durch dynamische Basiswerte, verbesserte Zusätzlichkeit und Überwachungsanforderungen, eine höhere Quantifizierungsgenauigkeit und mehr Transparenz neue Maßstäbe in diesem Bereich setzt.

Das Herzstück dieser Initiative ist die Epoch Evaluation Platform von Anew, ein proprietäres System, das maschinelles Lernen, hochauflösende Satellitenbilder, Drohnendaten und bodengestützte Feldmessungen nutzt, um eine kontinuierliche, standortspezifische Verfolgung und Validierung von Waldkohlenstoff-Basiswerten zu ermöglichen, die die Anforderungen der IFM v2.1-Methodik übertreffen. In Zusammenarbeit mit Aurora hat Anew ein maßgeschneidertes Projekt entwickelt, das die Anforderungen des Registers übertrifft und die hohen Standards von Microsoft in Bezug auf Dauerhaftigkeit und Integrität erfüllt. Es umfasst eine erweiterte Überwachung, technologiegestützte Quantifizierung, unbefristete Waldnutzungsrechte und Vereinbarungen. Insgesamt handelt es sich um das größte Projekt zum Schutz dauerhaft genutzter Wälder im Osten der USA seit zwei Jahrzehnten.

"Diese Vereinbarung setzt einen neuen Standard für naturbasierte Kohlenstoffentfernungen und verbindet technische Präzision mit großflächigem Umweltschutz", sagte Angela Schwarz, Chief Executive Officer von Anew Climate. "Die Zusammenarbeit mit Microsoft ermöglicht Innovationen, die dem gesamten Markt zugutekommen und unseren gemeinsamen Weg zur Netto-Null beschleunigen."

In einer Zeit, in der hochwertige natur- und technologiebasierte CO2-Entfernungen nur begrenzt verfügbar sind, zeichnet sich diese Vereinbarung durch ihre unmittelbare Wirkung aus, da die ersten CO2-Gutschriften bereits 2025 geliefert werden sollen.

"Aurora Sustainable Lands zeichnet sich dadurch aus, dass wir sowohl Landbesitzer als auch Betreiber sind und alles von der Wurzel bis zur Gutschrift verwalten. Dieser umfassende Ansatz gewährleistet die höchste Integrität und Qualität unserer CO2-Gutschriften", sagte Jamie Houston, CEO von Aurora Sustainable Lands. "Microsoft, Anew und Aurora teilen alle ein tiefes Engagement für klimafreundliche, nachhaltige Praktiken, um eine gesündere Erde für zukünftige Generationen zu gewährleisten."

"Wir glauben, dass eine transparente und integre naturbasierte Kohlenstoffentfernung wichtig ist, um das Ziel von Microsoft, bis 2030 CO2-negativ zu werden, zu erreichen", sagte Brian Marrs, Senior Director, Energy Carbon Removal bei Microsoft. "Diese Vereinbarung mit Anew und Aurora spiegelt unser Engagement für die Förderung der Integrität und Wirkung einer verbesserten Waldbewirtschaftung wider."

Über Anew Climate

Anew Climate, LLC, ist ein weltweit führender Anbieter von vielfältigen Klimalösungen, die auf den Prinzipien der Transparenz und Verantwortlichkeit basieren. Mit seiner tiefgreifenden Marktkenntnis nutzt Anew technologische und naturbasierte Lösungen, um durch die Generierung und Vermarktung von Umweltgutschriften für kohlenstoffarme Brennstoffe, Kohlenstoff, erneuerbare Energien und Emissionsmärkte Wert zu schaffen. Anew ist mehrheitlich im Besitz von TPG Rise, der globalen Impact-Investing-Plattform von TPG. Das Unternehmen hat Niederlassungen in den USA, Kanada, Deutschland, Ungarn und Spanien und verfügt über ein Umweltrohstoffportfolio, das sich über fünf Kontinente erstreckt.

Über Aurora Sustainable Lands

Aurora Sustainable Lands ist eine der weltweit führenden Plattformen für CO2-Entfernung und ein auf Klimaschutz spezialisierter Vermögensverwalter. Bis heute hat Aurora über 1,7 Millionen Acres Waldfläche in den USA erworben, die zuvor industriell genutzt wurden, und verwaltet diese Flächen nun mit einer CO2-Managementstrategie, die auf die Maximierung des natürlichen CO2-Entfernungs- und -Speicherpotenzials ausgerichtet ist. Durch die aktive Umsetzung dieser Strategie und den Einsatz modernster proprietärer Technologien nutzt Aurora das älteste und effektivste Instrument zur Kohlenstoffentfernung, nämlich Bäume, um naturbasierte Kohlenstoffgutschriften mit unübertroffener Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und Qualität in einem beispiellosen Umfang anzubieten. Aurora ist ein Joint Venture zwischen Anew Climate und einer Gruppe von Kapitalinvestoren unter der Führung von Oak Hill Advisors, AB CarVal, EIG und GenZero sowie weiteren führenden Finanzinvestoren.

