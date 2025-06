© Foto: Arnaud Andrieu - Arnaud Andrieu/SIPA

US-Präsident Donald Trump hat erklärt, China könne weiterhin iranisches Öl importieren. Beobachter sehen darin eine mögliche Kehrtwende in der Sanktionspolitik Washingtons gegenüber Teheran.Trump versucht offenbar, mit Zugeständnissen einen Waffenstillstand zwischen Israel und dem Iran zu stabilisieren und gleichzeitig Fortschritte in den stockenden Handelsgesprächen mit China zu erzielen. "China kann nun weiterhin Öl aus dem Iran kaufen", schrieb der US-Präsident auf seinem Netzwerk Truth Social am Dienstag. Die Botschaft war Teil einer Serie von Beiträgen, in denen Trump die Konfliktparteien im Nahen Osten aufforderte, die Feindseligkeiten zu beenden. Trumps Aussage sorgte in Washington …