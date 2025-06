Die Erwartungen vieler Investoren an einen weiterhin starken KI-Megatrend hat den US-Technologiewerte-Index Nasdaq 100 am Mittwoch auf ein Rekordhoch getrieben. In der Spitze ging es bis auf 22.329 Punkte nach oben. Zuletzt notierte der Index mit 22.290,06 Punkten noch knapp ein halbes Prozent im Plus.Die von kurzzeitigen KI-Wachstumszweifeln sowie der erratischen US-Zollpolitik ausgelöste Kursschwäche, die den Tech-Index vom alten Rekord im Februar bis Anfang April bis auf fast 16.500 Punkte hatte ...

