NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fedex nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 275 US-Dollar belassen. Der Logistiker habe in seinem vierten Geschäftsquartal zwar die Erwartungen übertroffen, enttäusche aber mit dem Ausblick auf das erste Viertel des neuen Geschäftsjahres, schrieb Stephanie Moore in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Auch ein fehlender Ausblick für das laufende Geschäftsjahr verunsichere die Anleger./tih/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2025 / 01:36 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2025 / 01:36 / ET



