Best Wallet erzielt für nächste Wallet-Generation 13,56 Mio. USD

Das Fundraising der Wallet der nächsten Generation, der Best Wallet, hat bis dato schon einen Finanzierungsbetrag in Höhe von mehr als 13,56 Mio. USD erzielt. Somit wurden Mittel für die weiteren Entwicklungen und die Steigerung der Bedeutung von digitalen Geldbörsen eingeworben, welche die Nachfrage in der nächsten Zeit weiter antreiben sollte.

Bei dem Vorverkauf handelt es sich jedoch um mehr als nur einen weiteren Presale. Stattdessen stellt er eine Beteiligungsmöglichkeit an einer sehr schnell wachsenden Plattform dar, welche neue Standards in den Bereichen Sicherheit, Benutzerfreundlichkeit und Multichain-Zugang schafft.

Bereits vor Abschluss des Vorverkaufs wurden die Anwendung gestartet und einige Funktionen hinzugefügt, welche von den Nutzern aktiv verwendet werden. Zudem bietet sie mit der MCP-CMP-Infrastruktur eine hohe Sicherheit, da die traditionellen Risiken der Zugangsschlüssel somit unterbunden werden.

Dank der hohen Interoperabilität kann die Best Wallet mit zahlreichen dezentralen Anwendungen über mehrere Blockchains hinweg operieren. Somit muss man nicht ständig zwischen den verschiedenen digitalen Portemonnaies wechseln, sondern erhält alles praktisch über eine einzige Applikation.

Ebenso werden von der Best Wallet einige Alpha-Tools bereitgestellt, zu denen unter anderem der Projekt-Screener zählt. Dieser hilft bei der frühzeitigen Identifizierung von einigen der chancenreichsten neuen Kryptowährungen, bevor sie an den Börsen einer größeren Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden.

Trotz des hohen Funktionsumfangs wurde die Best Wallet einfach und intuitiv gestaltet, um somit selbst Anfängern einen leichten Einstieg in die Welt des Web3 zu ermöglichen. All dies macht sie zu einer besonders guten Wahl.

Für die nächsten 28 Stunden können die BEST-Coins über das Vorverkaufsangebot in der aktuellen Phase für einen Preis in Höhe von 0,025235 USD gekauft werden. Somit bleibt dafür nicht mehr viel Zeit.

Best Wallet bietet im Unterschied zu anderen nahtloses Web3

Die alten Wallets wie MetaMask haben eine große Verbreitung im Web3 erlangt. Allerdings wurden sie für ein anderes Zeitalter entwickelt, in welchem ausschließlich Ethereum eine Blockchain für dezentrale Anwendungen war. Aber auch andere Wallets funktionieren nur mit einzelnen Chains wie etwa Bitcoin.

Deswegen wurden die Nutzer mit umständlichen Netzwerkumstellungen, Kompatibilitätsproblemen und fragmentierten Arbeitsabläufen geplagt, welche die Erfahrung im Web3 abschreckend gestaltet haben.

Mittlerweile handelt es sich bei der Multichain-Fähigkeit nicht mehr nur um eine Option, stattdessen stellt sie für eine gute Nutzererfahrung eine Notwendigkeit dar. In diesem Zusammenhang sollte auch nicht für jede Blockchain eine eigene Wallet mit Zugangsschlüssel, Speicherplatz und mehr benötigt werden.

Schließlich sind jetzt nicht mehr alle Anwender des Web3 auf Ethereum anzufinden. Denn die Krypto-Welt differenziert sich immer stärker und daher spielt die Interoperabilität im Multichain-Zeitalter auch eine zunehmende Rolle, wie mit Solana, Bitcoin, Cardano und weiteren.

Zwar gibt es einige Vorteile, welche für die Nutzung von verschiedenen Wallets sprechen. Denn somit können die Nutzer von einer höheren Sicherheit profitieren. Dennoch wollen laut einer Umfrage von WalletConnect aus dem Jahr 2024 59 % der Anwender lieber eine Multichain-Wallet verwenden. Dies ist nicht verwunderlich, da sie bei der Nutzung über mehre Ökosysteme hinweg effizienter ist.

Genau für diesen Zweck wurde die Best Wallet ins Leben gerufen. Sie wurde von Grund auf an mit einer Multichain-Funktionalität ausgestattet, sodass sie nicht erst später hinzugefügt wurde. Somit spielt es keine Rolle, ob Sie den BTC Bull Token auf Ethereum nutzen oder mit verschiedenen Anwendungen unterschiedlicher Ökosysteme interagieren wollen.

Denn bisher werden von der Best Wallet über 60 Blockchains unterstützt, welche alle über eine einheitliche Erfahrung zur Verfügung gestellt werden, was zeitaufwendiges und lästiges Umgewöhnen minimiert. Zudem werden verschiedene Möglichkeiten für den Tausch zwischen Kryptowährungen und Fiatwährungen bereitgestellt.

Sicherheit ist entscheidend und Best Wallet macht es richtig

Bei einem komplexen Portfolio mit digitalen Assets von unterschiedlichsten Chains kann die Verwaltung mit verschiedenen Wallets zu einer großen Herausforderung werden. Auch wenn dieser Ansatz eine höhere Sicherheit verspricht, stellt er sich für die Nutzer weniger praktisch dar, weshalb viele zu Multichain-Wallets wechseln.

Allerdings ist der Schutz des Vermögens eine der wichtigsten Regeln für Investoren. Daher spielt auch die Sicherheit der Wallet eine wesentliche Rolle. Dies bestätigt ebenso eine kürzlich durchgeführte Umfrage von Quaranium, den Entwicklern der quantensicheren QSafe-Wallet.

So stellt die Sicherheit für 93,5 % der Befragten die größte Priorität bei der Auswahl einer digitalen Geldbörse dar. Bemerkenswert war auch deren Erkenntnis, dass 72 % der Umfrageteilnehmer in der nächsten Zeit eine verstärkte Nutzung der Wallet im Vergleich zu regulären Bankenleistungen planen. Daher scheinen sie auch der primäre Zugang zum Web3 zu sein.

Diese Entwicklung geschieht während einer Zeit, in der die Sicherheit eine entscheidende Rolle spielt. Verdeutlicht wird dies auch durch den Bybit-Hack Anfang dieses Jahres, welches mit 1,4 Mrd. USD der Größte in der Geschichte der Kryptoindustrie ist.

Die Sicherheitslücke lag dabei in der Übertragung von der Cold- zur Hot-Wallet, wobei somit die digitalen Assets abgeführt werden konnten, ohne die Aufmerksamkeit der Wallet-Nutzer zu erregen. Deswegen hat sich auch eine steigende Anzahl von Anwendern dazu entschieden, ihre Vermögenswerte eigenständig zu verwahren.

Auch andere Berichte wie der von ConsenSys und YouGov untermauern diesen Trend. So zeigen immer mehr Interesse an der Selbstverwahrung von Kryptowährungen und anderen digitalen Assets.

In Afrika sind es etwa 81 %, auf den Philippinen 69 %, in Indien 65 % und in Brasilien 61 %. Schließlich erhalten sie nur auf diese Weise das vollständige Eigentum an ihren digitalen Vermögenswerten, während diese bei den zentralistischen Anbietern zusätzlich gefährdet sind.

Deswegen hat sich auch die Best Wallet für eine Selbstverwahrung der Nutzerbestände entschieden, sodass diese von einer deutlich höheren Sicherheit profitieren, da sie nicht mehr Vorfälle wie den Bybit-Hack befürchten müssen.

Dafür verwendet die Best Wallet das MCP-CMP-System (Multi-Party Computation with Conditional Multi-Party Approval), welches einen Zugangsschlüssels in verschiedene Anteile aufspaltet, die in unterschiedlichen sicheren Umgebungen verwahrt werden.

Mit diesem Verfahren können einzelne Ausfallpunkte eliminiert werden, was die Nutzung der Best Wallet wesentlich sicherer gestaltet. Denn selbst wenn die Hacker einen Teil eines Schlüssels erbeuten, fehlen ihnen die anderen Anteile, um den Zugriff zu erhalten, was es für sie wesentlich schwieriger macht.

Ebenfalls sehr interessant und nützlich sind die integrierten Betrugsfilter der Best Wallet. Denn somit werden die betrügerischen Smart Contracts der Coins erkannt und automatisch ausgeblendet, wie verschiedenen Rezensionen zu entnehmen ist.

Sofern Sie die Best Wallet auf einem Smartphone oder Tablet verwenden, können Sie ebenso von der biometrischen Identifizierung profitieren, welche einen zusätzlichen Schutz gegenüber Hackern bietet. Ebenso werden Zwei-Faktor-Authentifizierungen (2FA) und mehr unterstützt.

All diese Bemühungen verdeutlichen, dass die Sicherheit für das Team der Best Wallet ein Kernmerkmal darstellt, das auch seinen Nutzern zu mehr Seelenfrieden verhilft. Denn aufgrund der zunehmenden Adoption der digitalen Assets wird ein sicherer Einstieg zu einer wichtigen Grundlage.

Best Wallet ist die Lösung für das komplexe Web3

Mittlerweile reicht es nicht mehr aus, wenn eine digitale Geldbörse sicher und interoperabel ist. Stattdessen muss sie auch dazu in der Lage sein, Web3-Aktivitäten im großen Umfang zu unterstützen sowie eine leistungsstarke Infrastruktur mit einem intuitiven Design zu kombinieren.

All dies wird von der Best Wallet geboten, welche die wachsenden Anforderungen erfüllt. Dies zeigt sich auch bei ihrem Nutzerwachstum, wobei sie mittlerweile schon mehr als 250.000 aktive Anwender pro Monat verzeichnet.

Dabei stellt die Best Wallet nicht nur das Zugangstor zum Web3 für sie dar, da sie Transaktionen über verschiedene Chains hinweg ausführen und sie für neuartige Anwendungen sowie andere Angebote nutzen können.

Für die Transaktionen bindet die Best Wallet über 330 dezentrale Protokolle und mehr als 30 Cross-Chain-Bridges. Mit diesen geschieht die Nutzung der Wallets nicht mehr isoliert und entschleunigt, sondern schnell und nahtlos an.

Die Funktionen und Vorteile sind in dem nativen BEST-Coin verankert, welcher die verschiedenen Wallet-Funktionen steuert. Außerdem kann das Halten dieser die Gebühren für unter anderem Swaps reduzieren. Künftigen sollen zudem noch weitere Anwendungsbereiche hinzukommen, welche seinen Wert durch einen größeren Nutzen steigern.

Bald kann der BEST-Coin auch höhere Renditen über das Staking ermöglichen. Daher wird sich das Halten des Token allein durch die Vergünstigungen und die attraktiveren Renditen als lukrativ darstellen, was die Nachfrage antreibt.

Ein weiterer Vorteil der Best Wallet ist die integrierte dezentrale Kryptobörse, welche das Handeln der digitalen Assets innerhalb der eigenen App erlaubt. Somit können die Protokolle von Drittanbietern erspart bleiben, was das Risiko verringert und gleichzeitig die Kontrolle über die Assets ermöglicht.

Mithilfe des MEV-Schutzes, der auf der Roadmap der Best Wallet zu finden ist, können die Anwender vor sogenannten Front-Running und Sandwich-Attacken geschützt werden. Damit erhalten die Nutzer genau dort einen zusätzlichen Schutz, wo er besonders wichtig ist.

Im Bereich der Identifizierung der besten Kryptowährungen leistet die Best Wallet ebenfalls Pionierarbeit. Denn über "Upcoming Tokens" wird ein Echtzeit-Projektfinder bereitgestellt. Dieser unterstützt die Nutzer dabei, die vielversprechendsten Kryptowährungen vor ihren großen Markteinführungen zu kaufen.

Eines der herausragendsten Beispiele ist Wall Street Pepe (WEPE), welcher seit Juni um 241 % gestiegen ist. Beeindruckend war auch der Katzen-Memecoin Catslap, der bis zu seinem Allzeithoch um mehr als 7.000 % an Wert gewann.

Dies verdeutlicht, dass die Best Wallet für mehr als nur die Verwahrung und den Austausch von digitalen Vermögenswerten über verschiedene Chains hinweg geeignet ist. Denn mit ihr werden auch Tools für das Auffinden von Assets, ein besonderer Schutz und Portfolio-Erweiterungen bereitgestellt. Damit sollen die Anwender Vorteile in einem Markt erhalten, der Timing, Zugang und Geschwindigkeit belohnt.

Benutzerfreundlichkeit ist Grund für das hohe Wachstum der Best Wallet

Zurückzuführen ist das hohe Nutzerwachstum der Best Wallet auch auf das intuitive und benutzerzentrierte Design. Dies steht im Kontrast zu anderen digitalen Geldbörsen, welche neue Nutzer mit einer steilen Lernkurve überfordern.

Denn die Best Wallet bietet ein einfaches Onboarding über die Anwendung, sodass keine Browser-Erweiterungen, verwirrende Eingabeaufforderungen und umständlichen Wallet-Wechsel notwendig werden.

Die Einrichtung der Best Wallet lässt sich innerhalb weniger Minuten vollziehen. Dabei wurde das Design auf den täglichen Gebrauch anstelle von Entwickler-Workflows ausgerichtet.

Alle einzelnen Elemente der digitalen Geldbörse wie die biometrische Identifizierung, die Überwachung des Portfolios, die eigene DEX und das Screener-Tool wurden so designt, dass Reibungsverluste reduziert werden.

Sogar Transaktionen über verschiedene Blockchains oder das Staking lassen sich einfach über intuitive Abläufe bewerkstelligen. All dies vereinfacht den Prozess anstelle Anwender in Unsicherheit und Skepsis zu hinterlassen.

Untersuchungen wie eine Studie von Human Behavior and Emerging Technologies aus dem Jahr 2023 zeigen auf, dass vor allem die digitalen Geldbörsen mit einer einfach verständlichen Benutzeroberfläche eine höhere Akzeptanz und längere Verweildauer der Nutzer erzielen. Daher legt auch die Best Wallet großen Wert auf diesen Aspekt.

Die hervorragende Nutzererfahrung schafft somit die besten Voraussetzungen für eine stärkere Akzeptanz der digitalen Assets. Sofern die Best Wallet diesen Wandel weiter anführt, stellt ein Investment in dessen BEST-Coins mehr als einen symbolischen Kauf, sondern eine direkte Beteiligung an der nächsten Welle der Mainstream-Adoption dar.

So können Sie am Vorverkauf der Best Wallet teilnehmen

An der nächsten Welle der Akzeptanz können Sie sich über den Vorverkauf der Best Wallet beteiligen. Diesen finden Sie auf der offiziellen Website, nachdem Sie mit dieser eine digitale Geldbörse verbunden haben. Alternative können Sie auch direkt über die Anwendung daran teilnehmen. Akzeptiert werden die Kryptowährungen ETH und USDT.

Nach dem Erwerb können die BEST-Coins schon für eine jährlichen Rendite von 102 % längerfristig anlegt werden. Angepasst werden die Zinsen dabei dynamisch in Abhängigkeit zu den in dem Staking-Pool deponierten Token.

Lassen Sie sich keine Entwicklungen der Best Wallet entgehen, indem Sie dem Projekt auf X und Telegram folgen.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.