Andersen Consulting erweitert seine Plattform durch die Zusammenarbeit mit dem Unternehmen The Clearing, einer auf organisatorische Transformation und Führungskräfteentwicklung spezialisierten Unternehmensberatung.

The Clearing wurde 2009 gegründet und berät Kunden bei komplexen Herausforderungen, indem es Führung, Strategie, Kultur und Betriebsabläufe aufeinander abstimmt. Das Unternehmen arbeitet mit Bundesbehörden, Unternehmen und gemeinnützigen Organisationen zusammen, um messbare Veränderungen bei verschiedenen Interessengruppen im Sinne der Vision und Strategie einer Führungskraft zu bewirken. Dank umfassender Erfahrung in verschiedenen Branchen, darunter nationale Sicherheit, Gesundheitswesen und Finanzdienstleistungen, führt The Clearing mit seiner einzigartigen Kombination aus Talent und Fachwissen in den Bereichen Organisationsentwicklung, Datenanalyse und visuelle Beratung groß angelegte Unternehmenstransformationen durch und arbeitet dabei eng mit Kunden und Fachexperten zusammen, um sicherzustellen, dass die Beratung auch in die Praxis umgesetzt wird.

"Wir liefern transformative Ergebnisse, die nicht nur mit den strategischen Zielen übereinstimmen, sondern auch mit den menschlichen Systemen, die diese Ziele vorantreiben", erklärte Tara Carcillo, CEO von The Clearing. "Die globale Reichweite und operative Tiefe von Andersen Consulting ergänzen unsere Stärken in den Bereichen Führungsausrichtung, Kultur und strategische Klarheit perfekt. Durch Zusammenarbeit erweitern wir unsere Fähigkeit, Führungskräfte bei der Bewältigung beispielloser Komplexität zu unterstützen."

Mark L. Vorsatz, Global Chairman und CEO von Andersen, fügte hinzu: "Was diese Zusammenarbeit so attraktiv macht, ist die Synergie zwischen unseren Unternehmen. The Clearing kann die menschlichen und kulturellen Dimensionen von Transformationen entschlüsseln, während Andersen Consulting erstklassige Lösungen auf einer globalen Plattform bereitstellt. Gemeinsam können wir unseren Kunden einen ganzheitlichen und effektiven Weg zu einer nachhaltigen Geschäftstransformation bieten."

Andersen Consulting ist ein weltweit tätiges Beratungsunternehmen, das umfassende Dienstleistungen in den Bereichen Unternehmensstrategie, Business, Technologie, KI-Transformation und Personalwesen anbietet. Andersen Consulting ist in das multidimensionale Servicemodell von Andersen Global integriert und bietet erstklassige Beratung, Steuer-, Rechts- und Bewertungsdienstleistungen sowie Expertise im Bereich globale Mobilität auf einer globalen Plattform mit mehr als 20.000 Fachkräften weltweit und einer Präsenz an über 500 Standorten durch seine Mitgliedsfirmen und kooperierenden Unternehmen. Andersen Consulting Holdings LP ist eine Kommanditgesellschaft, die über ihre Mitgliedsunternehmen und Partnerfirmen weltweit Beratungslösungen anbietet.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250625418864/de/

Contacts:

mediainquiries@Andersen.com