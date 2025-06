Die Finanz-Superapp unterstützt jetzt Firmenkarten von weiteren Tausenden Banken aus aller Welt. Außerdem wurden einige weitere wichtige internationale Upgrades vorgenommen

Expensify, Inc. (Nasdaq: EXFY), die Finanzmanagement-Superapp für Spesen, Reisen und Firmenkarten, gab heute eine umfangreiche Erweiterung des internationalen Supports auf seiner gesamten Plattform bekannt. Zu den neuen Funktionen gehören der Support für den Import von Firmenkarten von mehr als 10.000 weiteren Banken auf der ganzen Welt, mehrsprachige Funktionen, Rechnungsstellung in Euro, internationale Erstattungen in New Expensify und der Beta-Zugang zur Expensify Card in Großbritannien, der EU sowie bald auch in Kanada.

Diese Updates markieren einen Meilenstein in der globalen Strategie von Expensify, da sie es Unternehmen weltweit ermöglichen, Spesen und Karten schneller und einfacher als je zuvor zu verwalten und das alles auf einer einzigen Plattform.

"Unternehmen können jetzt überall ihre Spesen, Karten, Erstattungen und vieles mehr verwalten alles über Expensify", so David Barrett, Gründer und CEO von Expensify.

Highlights der aktuellen internationalen Expansion:

Integration eines erweiterten Firmenkarten-Supports mit über 10.000 neuen Banken aus aller Welt für nahtlosen Import und Abgleich

mit über 10.000 neuen Banken aus aller Welt für nahtlosen Import und Abgleich Sprachlokalisierung in weiteren Sprachen neben Englisch und Spanisch in New Expensify, mit Support für zehn weitere Sprachen, darunter Französisch, Deutsch, Italienisch und Japanisch

in weiteren Sprachen neben Englisch und Spanisch in New Expensify, mit Support für zehn weitere Sprachen, darunter Französisch, Deutsch, Italienisch und Japanisch Rechnungsstellung in Euro , damit Mitglieder ihre Expensify-Abonnements in Euro bezahlen können (zusätzlich zu USD, GBP, AUD und NZD)

, damit Mitglieder ihre Expensify-Abonnements in Euro bezahlen können (zusätzlich zu USD, GBP, AUD und NZD) Weltweiter Erstattungs-Support für Abhebungen von Geschäftskonten in USD, CAD, GBP, EUR und AUD sowie Einzahlungen auf Bankkonten in (nahezu) jedem Land direkt in New Expensify

für Abhebungen von Geschäftskonten in USD, CAD, GBP, EUR und AUD sowie Einzahlungen auf Bankkonten in (nahezu) jedem Land direkt in New Expensify Expensify Card Beta jetzt in Großbritannien und der EU verfügbar, Support für Kanada in Vorbereitung

"Heute ist ein wichtiger Tag für uns. Zu sagen, dass all das, was wir im Laufe der letzten Jahre geleistet haben, uns auf diesen Moment vorbereitet hat, wäre keine Übertreibung und jetzt können wir Ihnen überall auf der Welt die schnellste Möglichkeit zur Erfassung Ihrer Ausgaben bieten", fügte Barrett hinzu.

Mitglieder können sich über ihren Kundenbetreuer oder per E-Mail an concierge@expensify.com für die Teilnahme an für sie relevanten Betas anmelden.

