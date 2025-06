Kura Sushi USA - KRUS: Dieser Chart macht Appetit auf mehr!

Innovatives Restaurant-Konzept aus Japan!

Breakout-Setup bei Kura-Sushi-Aktie (KRUS). Klare Sache: Bei dieser Linie kommt das Kaufsignal!

Kura Sushi USA (KRUS) - ISIN US5012701026

Rückblick: Die Widerstandslinie bei 85 USD weist eine Reihe von Kontaktpunkten auf, so dass das Überschreiten ein klarer Trigger für den Kauf der Kura-Sushi-USA-Aktie sein könnte. Der Kurs hat nach dem Tief Mitte April den Weg nach oben eingeschlagen, notiert aber noch nicht allzu weit weg von den gleitenden Durchschnitten, sodass wir noch genügend Potzenzial nach oben erkennen können.

Kurs-Sushi-Aktie: Chart vom 25.06.2025, Kürzel: KRUS Kurs: 81.77 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Trader, die beim Triggern auf den Geschmack gekommen sind, könnten als Kursziel das Pivot-Hoch von 7. Januar ansteuern.

Mögliches bärisches Szenario

Als erste Absicherung könnte ein Stop Loss unter dien letzten beidne Tageskerzen dienen. Falls das Wertpapier darunter fallen sollte, könnten wir bei einem erneuten Anlauf ein neues Setup erwägen. Grundsätzlich sollten wir aber wissen, dass Kura Shushi USA als Aktie noch wenig Bekanntheit genießt, sodass die Börsianer das Interesse verlieren könnten, sobald neue Trends gespielt werden.

Meinung:

Kura Sushi USA wurde 2008 als US-Ableger der japanischen Kette Kura Sushi gegründet, die über 400 Standorte und 35 Jahre Erfahrung mitbringt. Nach der Eröffnung des ersten Restaurants 2009 in Irvine, Kalifornien, entwickelte sich Kura Sushi USA zur größten Sushi-Kette mit dem innovativen Fließband-Konzept der USA und belegte 2018 Platz 15 in der "Future 50"-Liste von Restaurant Business Online. Die fundamentalen Zahlen liegen noch im roten Bereich. Da das Setup aber attraktiv aussieht, könnten wir uns einen Long Trade bis zu den Zahlen am 8. Juli durchaus vorstellen.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Marktkapitalisierung: 980.98 Mio. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 26.16 Mio. USD

Meine Meinung zu Kua Sushi USA ist bullisch.

Quellennachweis: -

Veröffentlichungsdatum: 25.06.2025

Autor: Thomas Canali

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Der Finanzinformationsdienst ist verpflichtet, Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es besteht kein Interssenskonflikt.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.