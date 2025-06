Bitcoin steigt bis 108.000 USD und bringt BTC Bull Token näher an BTC-Belohnung

Die Bullen konnten bei Bitcoin am heutigen Tage wieder die Führung übernehmen, nachdem dieser in der vergangenen Woche noch unter die wichtige Marke von 100.000 USD gedrückt wurde. Mittlerweile hat er hingegen wieder fast 108.000 USD erreicht und bewegt sich somit schnell auf das nächste Allzeithoch zu.

Eine besondere Bedeutung erhält diese Entwicklung auch für die Inhaber des BTC Bull Token (BTCBULL). Denn somit befindet sich der BTC-Kurs nur noch 39 % davon entfernt, über das Meilenstein-Farming die erste Bitcoin-Belohnung an seine Inhaber auszuschütten.

Solch eine Distanz kann eine Kryptowährung wie BTC teilweise sehr schnell überwinden. Schließlich handelt es sich um den Vermögenswert, welcher seinen Anlegern über die vergangenen 12 Jahre eine Rendite von 158.000 % eingebracht hat.

Sofern Bitcoin einen Preis von 150.000 USD erreicht, wird der erste BTC-AirDrop ausgeschüttet. Um sich dafür zu qualifizieren, können Sie den BTCBULL-Coin nun über den Vorverkauf für einen rabattierten Preis in Höhe von 0,00258 USD kaufen. Allerdings wird dieser alle 2 Tage erhöht und es verbleiben insgesamt nur noch weniger als 5 Tage.

Waffenstillstand im Nahen Osten treibt Bitcoin und BTC Bull Token an

Zurückzuführen ist der erneute Optimismus der Anleger darauf, dass der Waffenstillstand zwischen Israel und den USA mit dem Iran vorerst zu einer unerwarteten Deeskalation geführt hat.

Somit konnte der größte Belastungsfaktor der vergangenen Zeit beseitigt werden. Trotz einiger kleinerer Vorfälle wurde dieser von Trump beanspruchte Erfolg größtenteils aufrechterhalten.

Genau dies war es, worauf der Markt gewartet hat. So konnte Bitcoin über die vergangenen 24 Stunden von 105.000 USD bis auf fast 108.000 USD um 2,8 % steigen. Außerdem ist den Orderbüchern von CoinGlass zu entnehmen, dass sich viel Liquidität bei 110.000 USD positioniert hat, was somit das nächste Ziel der Investoren darstellt.

Jetzt könnte es zu einem sogenannten "Liquidity Grab" kommen, was Bitcoin in diese Preiszone drängt. Dann können die Stopps ausgelöst werden, was das nächste Allzeithoch von BTC schon in den nächsten Tagen erreichbar macht.

https://www.coinglass.com/pro/futures/LiquidationHeatMap

Für den BTC Bull Token bedeutet dies, das die Bitcoin-Belohnung näher rückt und somit sein primärer Nutzen aktiviert wird. So werden bei einem Bitcoin-Preis von 150.000 USD die AirDrops an die BTCBULL-Inhaber vergütet und in Abständen von 50.000 USD wiederholt, was 200.000, 250.000 USD und so weiter entspricht.

Je mehr BTCBULL-Token gehalten werden, umso höher fällt der Anteil der Bitcoin-Belohnung aus. Allerdings ist das nicht die einzige Belohnung, von welcher die Inhaber profitieren. Denn beginnend bei einem Bitcoin-Preis von 125.000 USD kommt ebenfalls das Burning-Verfahren hinzu, das in denselben Schritten abgewickelt wird.

Das Multichain-Projekt funktioniert mithilfe der interoperablen und fortschrittlichen Best Wallet reibungslos werden. Somit werden die gesamten Prozesse nahtlos gestaltet, von der Verfolgen der Token bis zur Vergütung der Bitcoin-Belohnungen bei den verschiedenen Meilensteinen.

Mit 1,9 Mrd. gestakten BTCBULL-Coins steht er kurz vor dem Durchbruch

Fortan haben die Investoren nur noch rund 5 Tage Zeit, um den BTC Bull Token während des Presales zu kaufen, der schon mehr als 7,55 Mio. USD eingenommen hat. Denn es handelt sich um einen nützlichen Bitcoin-Treasury-Memecoin und vor allem den ersten seiner Art, welcher dank seines einzigartigen Tokendesigns auch an den Bitcoin-Preis gebunden wurde.

Mit einem Preis von 0,00258 USD befindet er sich noch unter dem Radar vieler Anleger. Aufmerksamkeit erlangt er hingegen mit seinem sehr zugänglichem und anfängerfreundlichen Bitcoin-Einkommensmodell.

Bereits jetzt wurden von den Investoren 1,9 Mrd. BTCBULL-Coins in dem Staking-Pool gesperrt, um ein passives Einkommen von 55 % pro Jahr zu erhalten, was auf ihr langfristiges Interesse hindeutet und einen erheblichen Anteil sichert, bevor dieser an den Börsen eingeführt wird. Somit befinden sich weniger Coins im Umlauf, womit sich die Nachfrage nach der Börsenlistung überproportional auf den Kursverlauf auswirken kann.

https://btcbulltoken.com/en/dashboard

Auch die Verknappung äußert sich langfristig positiv für die Halter des BTCBULL-Coins, wobei von diesem nicht nur wie von Bitcoin weniger emittiert werden - was diesen seltener und wertvoller als Gold macht -, sondern effektiv Token vernichtet werden. Daher sind auch noch Anstiege von 10x denkbar, wenn man nun in den BTC Bull Token einsteigt.

Weniger als 5 Tage für Presale von BTC Bull Token

Jetzt ist nicht mehr viel Zeit nach, um den BTC Boll Token während des Vorverkaufs unter dem späteren Markteinführungspreis zu kaufen. Sollten Sie diesen jetzt verpassen, könnten Sie das Abheben einer der besten Chancen dieses Jahres bereuen.

Auf der offiziellen Website von BTC Bull Token finden Sie den Vorverkauf, welcher die Kryptowährungen ETH, USDT und mit Bankkarte auch Fiatwährungen akzeptiert. Empfohlen wird die Teilnahme über den Partner Best Wallet, da somit das Erlebnis sichergestellt wird, wie mit den Bitcoin-Belohnungen. Herunterladen können Sie sie über Google Play oder den Apple App Store.

Folgen Sie dem BTC Bull Token auf X und Telegram, um keine wichtigen Ankündigungen zu verpassen.

Jetzt BTC Bull Token entdecken!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.