Satellitengestützte Konnektivität verbessert Online-Bildung in von Konflikten betroffenen Regionen im Südsudan und in Uganda

Intelsat, Betreiber eines der weltweit größten integrierten satellitengestützten und terrestrischen Netze, gab heute eine bahnbrechende Partnerschaft mit der gemeinnützigen Whitaker Peace Development Initiative (WPDI) bekannt, die von dem Academy Award-gekrönten Schauspieler und Humanitären Forest Whitaker gegründet wurde. Ziel der Zusammenarbeit ist es, den Zugang zu Bildung in von Konflikten betroffenen Regionen in ganz Afrika zu revolutionieren. So erhalten die Community Learning Centers von WPDI im Südsudan und in Uganda erstmals Hochgeschwindigkeits-Internetverbindungen, die in Gebieten, in denen die Infrastruktur unzureichend oder beeinträchtigt ist, digitale Brücken zu Bildung für Tausende von jungen Menschen schaffen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250625844532/de/

This unprecedented effort will bring reliable internet access to communities where traditional connectivity infrastructure is inadequate for modern online education. (Courtesy: WPDI)

Intelsat wird zehn Zentren sieben im Südsudan und drei in Uganda mit Satellitenkonnektivität ausstatten. Im Rahmen dieser dreijährigen Partnerschaft stellt Intelsat die Ausrüstung, verwaltete Konnektivitätsdienste, die Installation sowie fortlaufenden technischen Support bereit. Dieses beispiellose Projekt versorgt Gemeinden, in denen die herkömmliche Konnektivitätsinfrastruktur für den modernen Online-Unterricht unzulänglich ist, mit zuverlässigem Internetzugang.

"Bildung ist das Fundament für Frieden", sagte Forest Whitaker. "WPDI setzt auf Technologie als Verbindung zu Chancen, um jungen Menschen, deren Leben durch Gewalt und politische Unruhen durcheinander gebracht wurde, Wissen zu vermitteln. Mit den richtigen Werkzeugen können Jugendliche ihre Zukunft zurückerobern und zu engagierten Friedensstiftern in ihren Gemeinschaften werden."

Die Initiative kommt zu einem entscheidenden Zeitpunkt, da die digitale Ungleichheit weltweit weiter zunimmt. Nach Angaben der Internationalen Fernmeldeunion nutzen lediglich 19 der Menschen in den am wenigsten entwickelten Ländern, wie Südsudan und Uganda, das Internet. In direkt von Konflikten betroffenen Gebieten liegen diese Zahlen noch deutlich niedriger, was erhebliche Hürden für Bildung und Chancen für gefährdete Bevölkerungsgruppen schafft. Durch den Ausbau des digitalen Zugangs stellen Intelsat und WPDI den Auszubildenden in den Lernzentren die notwendigen Ressourcen zur Verfügung, um positive Veränderungen in ihren Gemeinden und darüber hinaus voranzutreiben. Absolventen der WPDI-Programme sind zu Gemeindevorstehern, Lehrkräften und Fürsprechern aufgestiegen, wie beispielsweise Benson Lugwar ein ehemaliger Kindersoldat, der heute gewählter Amtsträger und Radiomoderator in Uganda ist.

"Bei Intelsat sind wir fest davon überzeugt, dass Konnektivität Bildung und nachhaltige Entwicklung auf der ganzen Welt fördern kann", sagte Dave Wajsgras, CEO von Intelsat. "Die Bemühungen von Forest Whitaker und WPDI verkörpern genau die Art von transformativen Projekten, die Satellitenkommunikation ermöglichen kann. Wir sind stolz darauf, WPDI dabei zu unterstützen, junge Menschen zusammenzubringen, die digitale Kluft zu überbrücken und Wege zu Wohlstand in den Gemeinschaften zu schaffen, die es am dringendsten brauchen."

WPDI kann dank der satellitengestützten Konnektivität sein Bildungsangebot erheblich ausweiten und Zugang zu digitalen Ressourcen, Online-Kursen und virtuellen Austauschprogrammen schaffen, die an diesen abgelegenen Orten bisher unmöglich waren. Studierende erwerben nicht nur wichtige digitale Kompetenzen, sondern lernen den Stoff des WPDI-Lehrplans in Bezug auf Konfliktlösung, Unternehmertum und Gemeinschaftsentwicklung.

Über WPDI

Die Whitaker Peace Development Initiative (WPDI) ist eine Nichtregierungsorganisation mit internationalem Betätigungsfeld. Sie engagiert sich für Frieden und Resilienz durch die Verbreitung von Fähigkeiten und die Unterstützung einer klimafreundlichen und nachhaltigen Entwicklung in Ländern und Regionen, die von Gewalt, Armut, Umweltzerstörung und Ausgrenzung betroffen sind. In Afrika, Europa sowie in Latein- und Nordamerika entwickelt WPDI eine Vielzahl von Bildungsinitiativen zur Unterstützung benachteiligter Einzelpersonen und Gruppen mit besonderem Fokus auf Jugendliche und Frauen, um sie zu befähigen, als Mediatoren, Erzieher, Unternehmer und Führungspersönlichkeiten einen positiven Wandel in ihren Gemeinschaften und darüber hinaus zu bewirken. Zur Erreichung dieser Ziele arbeitet WPDI mit den Gemeinden an der Planung und Umsetzung integrierter Programme in den vier Bereichen Friedensförderung, Lebensunterhalt, Gesundheit und Wohlbefinden sowie Sport. WPDI wurde 2012 von Forest Whitaker Künstler, Sozialaktivist und UNESCO-Sonderbotschafter für Frieden gegründet. www.wpdi.org

Über Intelsat

Intelsats globales Team von Fachleuten konzentriert sich auf die Bereitstellung nahtloser und sicherer satellitengestützter Kommunikation für Behörden, Nichtregierungsorganisationen und kommerzielle Kunden, auf der Basis seines weltweiten Netzwerks der nächsten Generation und seiner Managed Services. Als Betreiber einer der weltweit größten und modernsten Satellitenflotten und Konnektivitätsinfrastrukturen überbrückt Intelsat die digitale Kluft und ermöglicht es Menschen und ihren Tools, über Ozeane hinweg miteinander zu sprechen, sich über Kontinente hinweg zu sehen und durch den Himmel hindurch zu hören, um miteinander zu kommunizieren, zu kooperieren und zusammenzuleben. Seit seiner Gründung vor sechzig Jahren steht das Unternehmen für bahnbrechende Innovationen in der Satellitenbranche im Dienste seiner Kunden und des Planeten. Gestützt auf das Erbe der Innovation und mit dem Ziel, eine neue Generation von Herausforderungen zu bewältigen, haben die Mitarbeiter von Intelsat nun die nächsten "Premieren" im Weltraum im Visier, um die Branche zu revolutionieren und bei der digitalen Transformation der Branche eine Führungsrolle zu übernehmen.

