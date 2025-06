Taicang Municipal People's Government

FRANKFURT, Deutschland, June 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das Innovationszentrum für Standardisierungskooperation zwischen China und Deutschland wurde am 23. Juni in Frankfurt offiziell eröffnet. Die Eröffnungsfeier, die am malerischen Ufer des Rheins stattfand, markierte einen bedeutenden Schritt vorwärts bei der Verbesserung der Standardisierung und des kulturellen Austauschs zwischen China und Deutschland.

Das Frankfurter Zentrum ist eine Erweiterung des Innovationszentrums für Standardisierungskooperation zwischen China und Deutschland in Suzhou und stellt die erste Standardisierungsinnovationsplattform der Provinz Jiangsu dar, die von einer lokalen Regierung in Deutschland eingerichtet wurde. Es wurde gemeinsam von der Taicang Municipal People's Government (Volksregierung der Stadt Taicang) und der Suzhou Market Supervision Administration (Marktüberwachungsbehörde Suzhou) unter der Leitung des National Standardization Management Committee (Nationalen Komitees für Normung) gegründet. Das Zentrum wird sich auf vier Kernbereiche konzentrieren: Austausch über Normungspolitik, Forschung zu Normungssystemen, Entwicklung internationaler Normen und Förderung internationaler Normungstalente.

Die Hauptaufgabe des Zentrums besteht darin, die Zusammenarbeit mit renommierten deutschen Normungsgremien wie DIN und DKE zu stärken, eine Brücke für den Austausch von Normungsinformationen zwischen China und Deutschland zu schlagen, die Angleichung technischer Vorschriften zu fördern und Unternehmen aus Suzhou (Taicang) die Teilnahme an der Ausarbeitung internationaler Normen zu ermöglichen. Diese Zusammenarbeit wird die "Standardisierung" der chinesisch-deutschen Wirtschafts- und Handelsbeziehungen weiter vorantreiben.

Wang Xiangyuan, Sekretär des Taicang Municipal Committee (Stadtkomitees von Taicang), betonte, dass Standardisierung für den langfristigen Erfolg von Unternehmen von entscheidender Bedeutung ist. Taicang blickt auf eine 30-jährige Zusammenarbeit mit Deutschland zurück. Über 550 von Deutschland finanzierte Unternehmen sind in der Stadt ansässig und bilden ein robustes industrielles Ökosystem in Bereichen wie der High-End-Fertigung.

Florian Spiteller, Leiter der Abteilung Internationale Zusammenarbeit bei der DKE, betonte, dass internationale Elektrizitätsnormen von zentraler Bedeutung für die Förderung des technologischen und kulturellen Austauschs sind, da sie Unternehmen dabei unterstützen, neue Märkte zu erschließen und zuverlässige, sichere Produkte herzustellen.

Die offizielle Inbetriebnahme des Innovationszentrums für Standardisierungskooperation zwischen China und Deutschland in Frankfurt ist ein wichtiger Schritt zur Förderung der Normung und zur Vertiefung der Zusammenarbeit zwischen China und Deutschland im Bereich Handel und Normung. Dieses Zentrum wird der bilateralen Zusammenarbeit neue Impulse verleihen.

In den letzten Jahren hat Taicang den Austausch im Bereich der Normung mit Deutschland aktiv gefördert und sich bemüht, ein neues Modell für die chinesisch-deutsche Zusammenarbeit im Bereich der Normung zu schaffen, das Suzhou, das Jangtse-Delta und das gesamte Land umfasst. Durch diese Bemühungen hat sich Taicang zu einem Standort mit einer starken Präsenz deutscher Unternehmen mit soliden Fertigungskapazitäten und einer guten Standardisierungsgrundlage entwickelt. Unternehmen aus Taicang haben die Entwicklung zahlreicher internationaler und nationaler Normen vorangetrieben und daran mitgewirkt, wodurch die Position der Stadt als wichtiger Akteur in der internationalen Normung gestärkt wurde.

Herr Feng Tel.: 86-10-63074558