© Foto: Gene J. Puskar/AP/dpa

Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Unternehmenstermine 08:00 Uhr, Schweden: Hennes & Mauritz, Q2-Zahlen 09:00 Uhr, Deutschland: Centrotec, Hauptversammlung in Brilon 10:00 Uhr, Deutschland: Hamborner Reit, Hauptversammlung in Mülheim an der Ruhr 10:00 Uhr, Deutschland: Dermapharm Holding, Hauptversammlung in Niederpöcking 10:00 Uhr, Deutschland: Rocket Internet, Hauptversammlung (online) 19:00 Uhr, USA: Dell, Hauptversammlung 22:15 Uhr, USA: Nike, Q4-Zahlen Österreich: AMS Osram AG, Hauptversammlung Niederlande: Qiagen, Hauptversammlung USA: Walgreens Boots Alliance, Q3-Zahle …