DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Nato-Gipfel:

"Für 29 Alliierte besteht die Hauptaufgabe der Nato darin, Russland abzuschrecken. Die populistisch regierten USA, Ungarn und die Slowakei teilen diese Auffassung, wenn überhaupt, nur eingeschränkt. Gerade Trump sieht in Kremlherrscher Wladimir Putin keinen imperialistischen Kriegsverbrecher, sondern einen potenziellen Partner. (.) Nur mit großen Mühen gelang es den Unterhändlern, einen Halbsatz in das Abschlussdokument hineinzuschleusen, der die "langfristige Bedrohung durch Russland" erwähnt. Eine eigentlich geplante Russlandstrategie hat die Nato auf unbestimmte Zeit verschoben (.). Damit steckt das Bündnis in der paradoxen Situation, dank der Neumitglieder Finnland und Schweden sowie drastisch steigender Verteidigungsbudgets einerseits so stark dazustehen wie seit Jahrzehnten nicht - und andererseits durch einen Fundamentaldissens strategisch geschwächt zu sein."/DP/jha