BERLIN (dpa-AFX) - Bundesagrarminister Alois Rainer (CSU) will den Einsatz von Biokraftstoffen in der Landwirtschaft mit steuerlichen Erleichterungen vorantreiben. "Mein Ziel ist es, Maßnahmen zur Steigerung des Biokraftstoffeinsatzes in der Landwirtschaft noch in dieser Wahlperiode anzugehen", sagte Rainer dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Er stehe dazu bereits im Kontakt mit Finanzminister Lars Klingbeil (SPD).

Alternative Kraftstoffe könnten helfen, fossile Energieträger zu ersetzen, so Rainer. "Die großen landwirtschaftlichen Maschinen laufen nun mal nicht mit Elektromotoren", betonte er.

Zugleich bekräftigte der CSU-Politiker, die volle Steuerrückerstattung beim Agrardiesel ab dem 1. Januar 2026 wieder einzuführen. Mit Blick auf die Bauernproteste vor eineinhalb Jahren zeigte Rainer Verständnis: "Die Belastungen waren einfach zu hoch. Das größte Problem der Branche bleibt die ausufernde Bürokratie."

Darüber hinaus plant der Minister, das Förderprogramm zum Umbau der Tierhaltung, das derzeit auf Schweine beschränkt ist, auf weitere Nutztiere auszuweiten. "Ich werde dafür kämpfen, dass das auch vernünftig finanziert wird", sagte er. Ziel sei ein Umbau im Einklang mit den Erwartungen von Gesellschaft und Landwirtschaft./lig/DP/zb