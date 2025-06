Empatica, ein Pionier in der Entwicklung digitaler Biomarker und Patientenüberwachung mithilfe von Wearables und KI, hat heute EmbraceMini vorgestellt, sein revolutionäres neues Wearable für klinische Studien.

EmbraceMini ist ein ultrakompaktes Gesundheitsüberwachungsgerät, das sich auf außergewöhnlichen Tragekomfort und hochwertige Daten konzentriert, ohne die Anforderungen von Sponsoren oder Teilnehmern zu beeinträchtigen. Mit seiner unglaublich geringen Stellfläche und seinem eleganten Design ermöglicht EmbraceMini eine mühelose, nahtlose und nicht-invasive Erfassung von Aktivitätsdaten, wobei die Patientenerfahrung stets im Vordergrund steht. Es überträgt Sensordaten drahtlos an die von der FDA zugelassene Empatica Health Monitoring Platform, ermöglicht die kontinuierliche Analyse und Extraktion präziser digitaler Biomarker von Teilnehmern klinischer Studien und verbessert gleichzeitig die Compliance.

"Wir haben ein Wearable entwickelt, das die Zuverlässigkeit eines medizinischen Geräts mit der Zugänglichkeit eines Design-Accessoires kombiniert etwas, das bisher auf dem Markt gefehlt hat", so Simone Tognetti, CTO und Mitbegründer von Empatica. "Die meisten Geräte, die heute in klinischen Studien eingesetzt werden, sind zu sperrig oder einfach nicht zweckmäßig. Die Tragbarkeit ist entscheidend für den Erfolg der Studie. Daher war es unser Ziel, mit EmbraceMini ein kompaktes, ästhetisches Wearable zu entwickeln, das die gleiche Datenqualität und Reichweite wie EmbracePlus bietet, ohne mit den bevorzugten Uhren oder Accessoires der Nutzer um Platz am Handgelenk zu konkurrieren."

Mit einer Dicke von nur 12 mm und einer Breite von 14 mm ist EmbraceMini das weltweit kleinste am Handgelenk zu tragende Aktigraphiegerät für die klinische Forschung es hat die Größe einer AA-Batterie. Es wurde speziell für Studien entwickelt, die Schlaf und Bewegung verfolgen, und verfügt über eine lange Akkulaufzeit, die eine kontinuierliche Datenerfassung von mindestens 7 Tagen ermöglicht.

EmbraceMini kann passiv über 200 digitale Messwerte überwachen, darunter digitale Biomarker zu körperlicher Aktivität, Schlaf, Gang und Lichtexposition. Diese können eine wichtige Rolle als digitale Endpunkte in Studien zu Schlafstörungen, Bewegungsstörungen, Adipositas, Depressionen, Schmerzen und vielem mehr spielen. Darüber hinaus kann EmbraceMini rohe Sensordaten erfassen und bietet so mehr Transparenz und Flexibilität bei der Verarbeitung von Informationen.

Dank des modularen Ansatzes von Empatica kann EmbraceMini am Handgelenk, am Bein, um die Taille oder am Knöchel getragen werden. Empatica ermöglicht die gleichzeitige Datenerfassung mit mehreren Geräten, sodass Forscher Daten aus Empaticas Flaggschiff-Wearable EmbracePlus (einschließlich kardiorespiratorischer Messungen) und EmbraceMini kombinieren oder zwei EmbraceMini-Geräte an verschiedenen Körperstellen tragen können, um umfassendere Erkenntnisse zu gewinnen.

EmbraceMini lässt sich nicht nur nahtlos mit der Software von Empatica kombinieren, sondern kann auch über eine Cloud-API in bestehende klinische Studienmanagementsysteme integriert werden.

Die FDA-Zulassung für EmbraceMini wird für Ende 2025 erwartet. Wenn Sie mehr über das Gerät erfahren und eine Vorführung anfordern möchten, besuchen Sie bitte empatica.com/embracemini oder schreiben Sie an Empatica unter research@empatica.com.

Empatica Inc ist ein Pionier im Bereich der kontinuierlichen, unauffälligen und KI-gesteuerten Fernüberwachung der Gesundheit. Die von der FDA zugelassene Plattform und Technologie von Empatica wird von Tausenden von institutionellen Partnern zu Forschungszwecken eingesetzt, in Studien zu Stress, Schlaf, Epilepsie, Migräne, Depression, Sucht und anderen Erkrankungen. Sein Flaggschiff, das medizinische Wearable EmbracePlus, wurde in Zusammenarbeit mit wichtigen Partnern wie HHS, USAMRDC und dem von der NASA finanzierten TRISH entwickelt.

Contacts:

Marianna Xenophontos

press@empatica.com