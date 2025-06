DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

WELTRAUM - Mit einer "Space Act" genannten Gesetzesinitiative will die EU-Kommission den Weltraum erobern. Der neue Gesetzesvorschlag, den die zuständige Vizepräsidentin Henna Virkkunen und Weltraumkommissar Andrius Kubilius am Mittwoch in Brüssel vorstellten, zielt vor allem darauf, einen für die ganze EU geltenden gemeinsamen Rechtsrahmen zu schaffen. Bisher verfügen nur zwölf Mitgliedstaaten über einschlägige nationale Gesetze. Der "Space Act" stelle sicher, dass die EU eine "belastbare Infrastruktur für den Weltraum" bekomme, sagte Virkkunen. Die EU müsse "an der Spitze der bevorstehenden Weltraumrevolution" stehen, fügte Kubilius hinzu. Der Gesetzesrahmen zielt auf eine kommissionstypische Mischung aus industriepolitischer Förderung europäischer Unternehmen und einer vor allem sicherheits- und umweltpolitisch motivierten Regulierung. (FAZ)

EUROFIGHTER - Die Türkei kann sich Hoffnungen machen, bald moderne Eurofighter-Kampfjets für ihre Luftwaffe zu erhalten. Rüstungskreise und hohe Beamte aus Deutschland äußerten die Erwartung, dass das Exportgeschäft bald zustande kommt. Offenbar wolle die Bundesregierung ihren Widerstand aufgeben. Die Nachricht dürfte den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan freuen, der sich am Mittwoch am Rande des Nato-Gipfels in Den Haag mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) traf. (Handelsblatt)

AUTONOMES FAHREN/RÜSTUNG - Deutschlands Autobauer könnten ihre Technologien für das automatisierte Fahren künftig auch im militärischen Bereich einsetzen. Von dieser Möglichkeit berichten Vertreter der Auto- und Rüstungsindustrie übereinstimmend dem Handelsblatt. Einem hochrangigen Manager eines der größten deutschen Rüstungskonzerne zufolge habe es bereits vor einigen Wochen erste Gespräche mit Vertretern von BMW, Mercedes und Volkswagen über die Möglichkeit eines Technologietransfers gegeben. Bei den Gesprächen soll es vordergründig darum gegangen sein, wie die Entwicklungsabteilungen der Autobauer die Rüstungsindustrie unterstützen könnten. (Handelsblatt)

June 26, 2025 01:08 ET (05:08 GMT)

