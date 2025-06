FRANKFURT (dpa-AFX)



AKTIEN

DEUTSCHLAND: - ERHOLT ERWARTET - Nach dem Rücksetzer zur Wochenmitte werden am Donnerstag wieder leichte Gewinne am deutschen Aktienmarkt erwartet. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex Dax rund zwei Stunden vor dem Xetra-Handel 0,2 Prozent höher bei 23.540 Punkten. Etwas Rückenwind verleiht der US-Technologiesektor. Dort waren die Aktien des Chip-Giganten Nvidia am Mittwoch im späten Handel auf ein Rekordhoch gestiegen. Auch die nachbörslich veröffentlichten Geschäftszahlen und Prognosen des Halbleiterkonzerns Micron Technology kamen gut an. Der Tech-Index Nasdaq 100 hatte bereits im frühen Handel eine Höchstmarke erreicht.

USA: - DOW LEICHT IM MINUS; NASDAQ MINMIAL IM PLUS - An den US-Börsen ist der Handel am Mittwoch durchwachsen zu Ende gegangen. Der Technologiewerte-Index Nasdaq 100 hatte gleichwohl im frühen Handel ein Rekordhoch erreicht. Nach der jüngsten Erholung infolge der Waffenruhe im Nahost-Krieg fehlte insgsamt aber der Schwung. Gestützt auf den anhaltenden Künstliche-Intelligenz-Boom (KI) und die rekordhohen Nvidia-Aktien konnte der Nasdaq 100 mit 22.237,74 Zählern ein Plus von 0,21 Prozent über die Ziellinie bringen. Die von kurzzeitigen KI-Wachstumszweifeln sowie der erratischen US-Zollpolitik ausgelöste Kursschwäche, die den Tech-Index vom alten Rekord im Februar bis Anfang April bis auf fast 16.500 Punkte hatte abrutschen lassen, ist nun wieder abgehakt. Andere Indizes konnten sich am Mittwoch aber nicht in der Gewinnzone halten. Während der Leitindex Dow Jones Industrial letztlich um 0,25 Prozent auf 42.982,43 Punkte fiel, schloss der marktbreite Index S&P 500 prozentual unverändert bei 6.092,16 Zählern.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Börsen Asiens haben am Donnerstag keine gemeinsame Richtung gefunden. Der japanische Leitindex Nikkei 225 notierte im späten Handel 1,4 Prozent höher. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten chinesischen Festlandsaktien war kaum verändert, während der Hongkonger Leitindex Hang Seng um 0,5 Prozent nachgab.



DAX 23498,33 -0,61%

XDAX 23505,31 -0,92%

EuroSTOXX 50 5252,01 -0,85%

Stoxx50 4430,57 -0,99%



DJIA 42982,43 -0,25%

S&P 500 6092,16 0,00%

NASDAQ 100 22237,74 0,21%

°



ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:





Bund-Future 130,57 0,04%

°



DEVISEN:





Euro/USD 1,1679 0,17%

USD/Yen 144,82 -0,29%

Euro/Yen 169,14 -0,11%

°



BITCOIN:





Bitcoin 107.848 0,40 (USD, Bitstamp)

°



ROHÖL:





Brent 67,93 +0,25 USD WTI 65,19 +0,27 USD °



/mis